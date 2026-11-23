Musiala atraviesa un momento complicado en vida profesional y privada. Una enfermedad lo está complicando en su carrera y crece la incertidumbre por su salud.
El entorno del Bayern Múnich estaría preocupado por el estado del jugador e incluso se pone a la duda la continuidad del talentoso jugador, situación que ha causado indignidad entre los aficionados.
Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern, se refirió al caso: "Musiala tiene un problema de salud y eso lo sabe todo el mundo. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes".
"Como club, tenemos que considerar cómo afrontar esa situación. Creo que eso es responsable y perfectamente normal. Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión", expresó el directivo.
Sus declaraciones causaron revuelo y muchos se preguntan por el jugador alemán. Y ahora ha surgido nueva información sobre su estado.
Según informó 'Bild', Musiala habría sufrido una recaída y un tercer episodio de los que sufrió en pleno partido, aquellos que generaron preocupación por Musiala.
El medio detalla que la enfermedad que sufre no pareciera tener una solución a corto plazo. Esta recaída ha reactivado la alerta dentro de la institución bávara, donde crece la preocupación respecto a cómo evoluciona su salud.
Asimismo, el portal Sport1 apunta a otro foco de conflicto: el desgaste en el vínculo entre la directiva del Bayern y el entorno que representa al jugador.
Aunque ambas partes han mantenido contactos frecuentes a distintos niveles y con total discreción durante los últimos días —descartando así una ruptura total del diálogo—, las conversaciones distan mucho de reflejar armonía o un acuerdo cercano.
Además, desde Sky revelan que desde la entidad alemana conocían todos los detalles médicos: "A Musiala se le habría garantizado el mantenimiento de su salario durante un periodo de hasta seis meses en caso de enfermedad".
"Según la información, los miembros del consejo de supervisión, en particular, consideran que no han sido informados adecuadamente —o que se les ha informado con mucha demora— sobre episodios en los que el jugador perdió el conocimiento debido a una disfunción neurológica. Esto refuerza su percepción de que se les está ocultando algo", expresaron desde Sky.
Y profundizan: "El pasado lunes, apenas cuatro días antes de su regreso a los terrenos de juego contra el 1. FC Köln, Musiala sufrió otro episodio de pérdida de conocimiento".
"Inicialmente, tanto la dirección deportiva del club como el equipo de representación del jugador mantuvieron este incidente en secreto, no solo frente a la opinión pública, sino —según ha podido saber — también dentro del propio club. Varios altos cargos del Bayern no tuvieron noticia de lo ocurrido hasta el transcurso de esa misma semana, lo que, al parecer, provocó un gran malestar entre ellos", cerraron.
"En una situación así se necesita apoyo. Lo que, en mi opinión, no ayuda en una situación así es criticarle públicamente, como han hecho el señor (Jan-Christian) Dreesen, el señor (Uli) Hoeneß y, sobre todo, ayer el señor (Karl-Heinz) Rummenigge, que llevó las cosas al extremo", señaló Hoffmann en dirección a la zona noble del club.
"El Bayern tiene el deber de proteger el bienestar de Musiala", aseguró en un comunicado, en el que mostró su apoyo al futbolista e instó a que "sus empleadores hagan lo mismo", señaló FIFPRO.
El sindicato subrayó que "en todo el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede pasar factura a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión".