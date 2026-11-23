La noticia generó sorpresa por el momento en que se produjo, ya que la Bicolor se encuentra representando al país en una cita mundialista en la que cada jugador puede resultar determinante para cumplir los objetivos deportivos. La salida de Batiz abrió un nuevo foco de conversación alrededor del equipo nacional, especialmente por las interrogantes que surgieron entre los seguidores sobre las circunstancias que rodearon su ausencia.