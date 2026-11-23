La Selección de Honduras Sub-17 se encuentra en el centro de la atención luego de que se conociera que Christopher Batiz quedó fuera del combinado nacional durante el Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar.
La noticia generó sorpresa por el momento en que se produjo, ya que la Bicolor se encuentra representando al país en una cita mundialista en la que cada jugador puede resultar determinante para cumplir los objetivos deportivos. La salida de Batiz abrió un nuevo foco de conversación alrededor del equipo nacional, especialmente por las interrogantes que surgieron entre los seguidores sobre las circunstancias que rodearon su ausencia.
Jafeth Moreno de Diario Diez: “El padre de Christopher Batiz, Orlando Batiz, cometió un error en la carrera de su hijo. A veces el ego de los adultos puede pasar factura.”
Oscar Funes, periodista de Tigo Sports: “Exigió que su hijo juegue en una injerencia totalmente absurda. Ha perjudicado a su hijo.”
Erika Willians: "Excelente decisión, en el fútbol se está para aprender, esperar y educar".
Periodista Carlos Ordoñez. Cristopher Batiz, de Tacoma Defiance (filial de Seattle), dejó la concentración antes de enfrentar a Colombia. Según la FFH, su padre expresó su inconformidad al cuerpo técnico porque no jugó ante Serbia. Tras el pedido del padre, la FFH tramitó su regreso a EE. UU. ante FIFA. No anunció reemplazo.
Julio César Cruz: “La FFH precisa que Batiz no tiene cerradas las puertas de las selecciones catrachas en siguientes procesos.”
Gustavo RocaGol: “ El padre de Christopher Batiz cometió un error grande en la carrera de su hijo. ¡Un hecho sin precedentes”.
CATRAGOL: “Por incoformidad de su padre ante el cuerpo técnico en no darle participación en el juego ante Serbia la FFH separa a Cristopher Batiz de la selección Sub-17.”
Johan Raudales, periodista de Diez, fue claro: “Yo sé que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no por eso podemos menospreciar a los demás jugadores”
Diario La Prensa: “¡INSÓLITO! La Federación de Honduras confirmó la salida del jugador en plena concentración del Mundial Sub-17 por este motivo.”
Diario Diez: “FUERA DEL MUNDIAL tras reclamos de su padre por no jugar ante Serbia en el debut mundialista”.
"Los padres están acabando con la carrera de sus hijos".
Fútbol y Pasión en sus redes sociales.
Joel Fúnez dejó su punto de vista.
Jorge Fermán.