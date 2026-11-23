"Dele con todo Luisa. Usted camine firme y segura, usted tiene todo! para estar en el top 10. Arrase con ese escenario, no se le achique a nadie! Porque todas al igual que usted están compitiendo" o "De verdad Luisa lo ha hecho espectacular.. Seguridad y firmeza en su salida. Siga así con fuerza, perseverancia y esa seguridad en cada paso.. No se achique todos somos pequeños hasta que no demostramos lo contrario. Honduras por la corona", son algunos de los mensajes que ha recibido la bella hondureña.