Después de deslumbrar en las preliminares del pasado domingo 22 de noviembre, la Miss Honduras Universo 2026, Luisa Pineda, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el cual manifestó su profundo agradecimiento.
La reina de belleza hondureña acompañó su mensaje con varias fotografías en las que luce divina con un diseño color nude, y ceñido al cuerpo. En varias imágenes también se le ve acompañada de miembros del staff así como de varias candidatas.
"Honduras, gracias por acompañarme hasta este día. Gracias por estar ahí, incluso cuando no he podido responder o estar presente en cada mensaje. Quiero que sepan que los llevo siempre conmigo, con muchísimo orgullo y cariño", así inició Luisa Pineda su mensaje.
"Parte de representar a mi país también ha sido aprender a disfrutar cada momento de esta experiencia llamada Miss Universe; vivirla con el corazón, abrazar cada oportunidad y reconocer el valor de todo lo que hay detrás de este camino", agregó la representante de San Francisco de Yojoa, Cortés.
"Hoy puedo decir que me siento satisfecha con lo que hemos construido y profundamente agradecida con cada persona que ha sido parte de este proceso: quienes me enseñaron, quienes me corrigieron, quienes me dieron un consejo, un regaño a tiempo, una palabra de aliento o simplemente estuvieron ahí para recordarme por qué comencé".
"Me llevo aprendizajes que van mucho más allá de una competencia, momentos que guardaré para siempre y, sobre todo, la tranquilidad de haber representado a Honduras con amor, entrega y orgullo".
"Gracias por creer, por acompañarme y por hacerme sentir que, aun estando lejos de casa, Honduras siempre estuvo conmigo. Los llevo en el corazón", concluyó la beldad, quien ha recibido el apoyo de miles de hondureños a través de las redes sociales.
"Dele con todo Luisa. Usted camine firme y segura, usted tiene todo! para estar en el top 10. Arrase con ese escenario, no se le achique a nadie! Porque todas al igual que usted están compitiendo" o "De verdad Luisa lo ha hecho espectacular.. Seguridad y firmeza en su salida. Siga así con fuerza, perseverancia y esa seguridad en cada paso.. No se achique todos somos pequeños hasta que no demostramos lo contrario. Honduras por la corona", son algunos de los mensajes que ha recibido la bella hondureña.
Y es que como era de esperar, la representante de Honduras impactó anoche en el desfile de traje de gala, así como en la competencia de traje de baño. Estas actividades forman parte de las preliminares antes de la esperada gran final que se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en Puerto Rico.
Luisa Pineda recibió muchos elogios en redes sociales y para algunos usuarios, ella merece estar dentro del Top en la final de Miss Universe.