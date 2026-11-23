El hondureño Arnol Amaya, de 30 años de edad, originario del municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, falleció en Estados Unidos tras sufrir un fatal accidente mientras participaba en una competencia de motocross en el estado de Texas.
De acuerdo con personas cercanas, esta disciplina extrema era una de sus mayores pasiones. El trágico hecho se registró en una pista ubicada en el área de Conroe, cerca de Houston, Texas.
La noticia de su fallecimiento ha causado profunda consternación entre sus familiares, amigos y conocidos, tanto en Estados Unidos como en su natal Lempira. A través de las redes sociales, muchas personas han expresado sus muestras de pesar y han compartido emotivos mensajes para recordar su alegría.
Entre las reacciones más conmovedoras destaca la de su hermana, Marie Amaya, quien publicó fotografías del hondureño realizando acrobacias y maniobras en su motocicleta roja, acompañadas de un desgarrador mensaje de despedida.
“Quiero que todo esto sea mentira, mi hermanito del alma, porque tú, mi eterno amor, me vas a doler toda la vida”, escribió en su cuenta de Facebook.
Por su parte, el complejo deportivo 3 Palms Action Sports Park, ubicado en Conroe, Texas, lugar donde ocurrió el suceso, expresó su solidaridad con la familia Amaya ante la irreparable pérdida. Como muestra de duelo y respeto por lo sucedido, la administración del recinto anunció el cierre temporal de su pista principal hasta el próximo miércoles 25 de noviembre.
De acuerdo con la información proporcionada por allegados en plataformas digitales, Amaya era muy estimado en Gracias, Lempira. Asimismo, se conoció que el joven hondureño estaba casado y deja dos hijos, quienes hoy lloran su partida.
Ante la difícil situación que atraviesan sus seres queridos en el extranjero, amigos y miembros de la comunidad hondureña en Texas se han unido para iniciar una campaña de recaudación de fondos. El objetivo de esta iniciativa es reunir los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos fúnebres y lograr la repatriación de sus restos hacia Honduras.
Para quienes deseen apoyar a la familia de Arnol Amaya en medio de este difícil momento y contribuir con los gastos relacionados con su repatriación, pueden hacerlo mediante la campaña solidaria en la plataforma GoFundMe bajo el título ”In loving memory of Arnold”, accesible a través del siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/in-loving-memory-of-arnold-wb3gh.
Se espera que en los próximos días sus familiares brinden mayores detalles sobre el avance de los trámites de repatriación y las honras fúnebres que se le rendirán en su tierra natal, donde sus seres queridos aguardan para darle el último adiós.