La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, publicada el 3 de julio de 2026 mediante el Decreto No. 127-2026, busca fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Además, pretende reforzar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y convertir a Honduras en un destino más atractivo para la inversión.
La normativa también tiene como objetivo facilitar el acceso del país a financiamiento de organismos internacionales y contribuir a que Honduras permanezca fuera de las listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para cumplir estos propósitos, la ley crea y regula el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), una herramienta destinada a garantizar la transparencia en la identificación de las personas naturales que son propietarias o ejercen el control de personas y estructuras jurídicas.
El registro será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), institución que tendrá a su cargo una base de datos de carácter confidencial. La normativa será aplicable a todas las personas y estructuras jurídicas, nacionales o extranjeras, que operen en Honduras.
Entre las entidades que deberán inscribirse en el RCBF están las sociedades mercantiles nacionales o extranjeras inscritas o incorporadas en el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad. También deberán hacerlo las estructuras jurídicas, tengan o no personería jurídica, y las entidades o empresas públicas en las que el Estado no posea el 100% de participación.
La ley define como beneficiario final a la persona natural que posea, directa o indirectamente, el 25% o más del patrimonio o capital social de una entidad, o que ejerza el control efectivo por otros medios.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa será sancionado con multas que oscilan entre 20 y 500 salarios mínimos. En caso de reincidencia, las sanciones se duplicarán. Tomando como referencia un salario mínimo promedio de L14,917.20, las multas podrían alcanzar desde L298,344 por 20 salarios mínimos hasta L7,458,600 por 500 salarios mínimos (estos montos son estimaciones calculadas con base en el salario mínimo promedio y que pueden variar según el rubro económico).
Asimismo, la normativa contempla multas de entre 10 y 100 salarios mínimos promedio para las sociedades que no cumplan con la obligación de convertir sus acciones al portador en acciones nominativas dentro de los plazos establecidos.
La CNBS prevé habilitar el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales mediante una plataforma digital. Actualmente, desarrolla una prueba piloto, del 29 de octubre al 30 de noviembre, con acompañamiento personalizado para las empresas participantes.
Una vez que el sistema entre en funcionamiento oficial, las entidades obligadas tendrán un plazo de seis meses para presentar su primera declaración. Gustavo Solórzano, comisionado propietario de la CNBS, explicó a LA PRENSA que el lanzamiento se oficializará mediante una resolución y está previsto para finales de 2026 o inicios de 2027.
Las entidades deberán presentar una Declaración Jurada de Beneficiario Final y garantizar que los datos proporcionados sean exactos, estén actualizados y cuenten con respaldo documental. El suministro de información falsa, incompleta o desactualizada podrá generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Además, las entidades obligadas deberán actualizar la información de sus beneficiarios finales a más tardar el 30 de mayo de cada año, incluso cuando no se hayan producido cambios. Si ocurre alguna modificación, esta deberá reportarse dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a su ocurrencia.