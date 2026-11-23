Entre las entidades que deberán inscribirse en el RCBF están las sociedades mercantiles nacionales o extranjeras inscritas o incorporadas en el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad. También deberán hacerlo las estructuras jurídicas, tengan o no personería jurídica, y las entidades o empresas públicas en las que el Estado no posea el 100% de participación.