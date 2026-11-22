La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este lunes 23 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes se realizarán de 8:15 de la mañana a 3:15 de la tarde en el IHSS de La Granja, Cruz Blanca, Hogar de Ancianos y zonas aledañas, Plaza La Granja, colonia El Prado, antiguo Tribunal Electoral de El Prado, Hospital Hondureño, Farinter y Corporación Supermercados Yip.
Asimismo, otras zonas del Distrito Central permanecerán sin energía eléctrica de 8:15 de la mañana a 4:15 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran Cerro Grande, zonas 4, 5 y 8, Texaco Cerro Grande y áreas aledañas.
En el departamento de Cortés, la interrupción del servicio está programada de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las zonas afectadas serán Alianza, Coinsu, Biosa, Puente Alto, Dihego, La Garrobera, colonia Gracias a Dios y Nisperales.