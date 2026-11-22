En el Distrito Central, los cortes se realizarán de 8:15 de la mañana a 3:15 de la tarde en el IHSS de La Granja, Cruz Blanca, Hogar de Ancianos y zonas aledañas, Plaza La Granja, colonia El Prado, antiguo Tribunal Electoral de El Prado, Hospital Hondureño, Farinter y Corporación Supermercados Yip.