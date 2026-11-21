La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía programados para este domingo 22 de noviembre en diferentes sectores de San Pedro Sula, Cortés, así como en Olanchito, Yoro, y comunidades de Esquipulas del Norte, Olancho.
En San Pedro Sula, uno de los trabajos se realizará en la subestación Calpules, donde las cuadrillas ejecutarán mantenimiento general a las seccionadoras de los interruptores de distribución y a la línea de distribución, correspondiente a los circuitos CAL-L289, CAL-L295, CAL-L296 y CAL-L297.
La suspensión del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y afectará ZIP Calpules, plantel Tropigas, ZIP Castillo, Microenvases, bodegas Waterhouse, colonia del Valle, colonia La Trinidad, Triunfo de la Fe, colonia Felipe Zelaya, colonia Flor de Cuba, colonia El Hogar I y II, colonia José Manuel Arriaga I y II, colonia Los Laureles, colonia Roberto Larios Silva, colonia Los Prados I, colonia Sitradima y colonia Bosques de Jucutuma I, II y III.
La lista también incluye la colonia Llanos de Sula I, II, III y IV, colonia Alfonso Lacayo, colonia Santa Venecia, Luke I y II, residencial Villa Valencia, colonia Las Torres, colonia Los Olivos, colonia Guaymuras, colonia Nueva Jerusalén y colonia San Cristóbal.
Asimismo, estarán sin energía los habitantes de la colonia Real del Campo II, aldea Ticamaya, Villa Zoila, Flor del Valle, caserío El Coyolar, Apartahotel Villa Nuria, Astrocartón, Econored, crematorio municipal, Dagaz, Palma Real II y III, fábrica Postelsa, Lear Calpules, Hondeldysis, Central de Ingenios y gasolinera Uno El Triángulo.Además, los trabajos afectarán Villa Dulce Hogar, colonia Quintas El Dorado, reparto Los Ángeles, colonia Reparto La Esperanza, colonia Rivera Hernández, colonia Sinaí, colonia Central, colonia Brisas del Sauce, colonia Centralita, Villas Rosalía, ZIP Saint Andrews, colonia 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera y colonia Asentamientos Humanos.
Por otra parte, en San Pedro Sula se realizará un segundo trabajo en el circuito BVI-L269, desde la subestación Bellavista, donde se ejecutará un corte de vegetación cercano a la línea de transmisión L510.
Esta interrupción está prevista de 8:30 a 11:30 de la mañana y comprenderá Lomas de Bellavista, colonia Bellavista y el sector del rótulo de Coca-Cola.
Asimismo, la Enee programó trabajos de repotenciación del circuito CCE-L342 y mantenimiento general de la línea de distribución, desde la subestación Coyoles Central, por lo que se interrumpirá el servicio eléctrico de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
En el municipio de Olanchito, Yoro, los cortes abarcarán el barrio El Centro, colonia Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, barrio La Estación, colonia Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite y Jaguas Abajo y Arriba.
De igual manera, estarán comprendidos barrio Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, barrio Abajo, Miranda Quezada y el hospital Aníbal Murillo Escobar.
Además, los trabajos dejarán sin energía a varias aldeas de Olanchito, entre ellas Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca y Sitraproadasa.
La suspensión también alcanzará Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril y Sabanas de Ceibita.
Por su parte, en el departamento de Olancho, las comunidades que tendrán interrupciones del servicio serán La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa y El Cinco.
Ante estas interrupciones, la Enee recomienda a los abonados de las zonas mencionadas tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos y mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la estatal eléctrica.