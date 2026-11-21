La suspensión del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y afectará ZIP Calpules, plantel Tropigas, ZIP Castillo, Microenvases, bodegas Waterhouse, colonia del Valle, colonia La Trinidad, Triunfo de la Fe, colonia Felipe Zelaya, colonia Flor de Cuba, colonia El Hogar I y II, colonia José Manuel Arriaga I y II, colonia Los Laureles, colonia Roberto Larios Silva, colonia Los Prados I, colonia Sitradima y colonia Bosques de Jucutuma I, II y III.