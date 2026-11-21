Conoce la nueva vida de Jorge “Ñangui” Cardona, el exfutbolista hondureño que logró sobreponerse a uno de los episodios más difíciles de su vida tras sufrir un brutal ataque con machete.
El exmediocampista, recordado por sus actuaciones con el Honduras Progreso y su breve paso por el Marathón, ha recorrido un camino lleno de sacrificios, momentos de gloria y episodios difíciles que marcaron su vida dentro y fuera de las canchas.
Años después de convertirse en campeón de la Liga Nacional, el futbolista progreseño atraviesa una etapa diferente. Lejos de las exigencias del profesionalismo y de los estadios que alguna vez lo vieron brillar.
La historia de “Ñangui” Cardona está ligada al esfuerzo desde sus primeros pasos en el fútbol. Nacido en El Progreso, Yoro, el mediocampista tuvo que combinar el trabajo con su pasión por el deporte para abrirse camino en el balompié nacional.
Antes de consolidarse en la máxima categoría, trabajaba como albañil y posteriormente acudía a los entrenamientos del Honduras Progreso. No era un camino sencillo: debía repartir su tiempo entre las obligaciones laborales y la preparación física necesaria para competir al máximo nivel.
Sin embargo, su perseverancia tuvo recompensa. Cardona debutó en la Liga Nacional durante la temporada 2014-2015 y rápidamente comenzó a llamar la atención por su habilidad, intensidad y capacidad para desenvolverse en el mediocampo, pese a medir apenas 1.64 metros.
Su talento lo convirtió en una pieza importante del Honduras Progreso que escribió una de las páginas más memorables de su historia al conquistar el título del Torneo Apertura 2015, después de superar al Motagua en la final. Aquella conquista significó mucho más que un trofeo. Para Cardona representó la recompensa a años de sacrificio, trabajo y dedicación, una muestra de que su esfuerzo había valido la pena.
El futbolista también tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras y participar en una etapa importante del crecimiento deportivo del conjunto progreseño, que llegó a competir internacionalmente.
Su carrera continuó con nuevos desafíos, entre ellos su paso por el Marathón a finales de 2018, cuando el equipo era dirigido por Héctor Vargas. Aunque aquella etapa no fue demasiado extensa, le permitió vestir la camiseta de uno de los clubes históricos del fútbol hondureño.
Cardona sufrió una lesión en la rodilla izquierda que requirió una intervención quirúrgica. Las molestias y las dificultades para recuperarse terminaron afectando su continuidad en el fútbol profesional. En marzo de 2020 decidió retirarse oficialmente. Para entonces, acumulaba 158 partidos en la Liga Nacional y 12 goles, números que reflejaban su recorrido en la máxima categoría del balompié catracho.
En agosto de 2020, después de retirarse del fútbol, “Ñangui” tomó una decisión importante: viajar a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades. La pandemia del coronavirus también influyó en aquella etapa de su vida. El exmediocampista decidió permanecer en territorio estadounidense y comenzar una nueva rutina, alejada de los entrenamientos profesionales y de la competencia que había conocido durante años.
Su llegada no significó que todo sería fácil. Al contrario, tuvo que adaptarse a una realidad distinta y desempeñar trabajos que exigían esfuerzo físico para ganarse la vida. Entre las labores que realizó estuvieron la jardinería, la pintura de casas y el retiro de hielo, actividades muy diferentes a las que acostumbraba cuando se dedicaba exclusivamente al fútbol.
Su historia en Estados Unidos, no obstante, tuvo complicaciones migratorias. En enero de 2026, durante una entrevista con Diario DIEZ, explicó que había sido detenido por autoridades migratorias y negó que su detención estuviera relacionada con la comisión de un delito.
Cuando su historia parecía haber quedado lejos de los titulares deportivos, Cardona volvió a ser noticia en agosto de 2025, pero esta vez por un episodio que nada tenía que ver con el fútbol. El exjugador sufrió un violento ataque con machete durante la madrugada del viernes 15 de agosto en el sector de Las Guaymas, en El Progreso, Yoro. Según los reportes publicados ese día, el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada.
La Policía local intervino y trasladó al exfutbolista al Hospital Regional de El Progreso para que recibiera atención médica de emergencia. Posteriormente, fue llevado a otro centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.
Las circunstancias exactas y el motivo de la agresión no quedaron esclarecidos públicamente en los primeros informes. Meses después, en una entrevista concedida a Diario DIEZ y publicada en enero de 2026, Cardona calificó el episodio como un malentendido y manifestó que prefería no profundizar en el tema.
En la actualidad, “Ñangui” Cardona vuelve a encontrar en el fútbol un espacio para disfrutar, competir y mantener viva su pasión por el deporte.
Esta vez, su escenario es la Liga de Veteranos, donde juega con la camiseta del Marathón, el club verdolaga con el que tuvo un breve paso durante su etapa profesional.
Su presente representa una nueva forma de mantenerse ligado al balompié hondureño. Ya no se trata de perseguir los títulos de la máxima categoría ni de afrontar la exigencia de una temporada profesional, sino de disfrutar del juego, compartir con otros futbolistas y mantener viva una pasión que lo acompaña desde su juventud.
La camiseta verde también le permite reencontrarse con una institución histórica del fútbol nacional y recordar aquella etapa en la que defendió sus colores bajo la dirección técnica de Héctor Vargas.
Después de trabajar como albañil para abrirse camino en el deporte, conquistar la Liga Nacional con el Honduras Progreso, sufrir una lesión que lo llevó al retiro, emigrar a Estados Unidos y sobrevivir a un violento ataque, Cardona continúa escribiendo su historia.