Cuando su historia parecía haber quedado lejos de los titulares deportivos, Cardona volvió a ser noticia en agosto de 2025, pero esta vez por un episodio que nada tenía que ver con el fútbol. El exjugador sufrió un violento ataque con machete durante la madrugada del viernes 15 de agosto en el sector de Las Guaymas, en El Progreso, Yoro. Según los reportes publicados ese día, el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada.