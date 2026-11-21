Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense mantiene su cotización este sábado 21 de noviembre frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se ubica en L26.9134 por dólar, mientras que el precio de venta alcanza los L27.0480. Estos valores corresponden al último registro oficial del BCH, publicado el viernes 20 de noviembre y vigente durante el fin de semana y hasta el lunes 23 de noviembre.

En comparación con el jueves 19 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron un incremento de L0.0011. En esa jornada, la compra se situó en L26.9123 y la venta en L27.0469.