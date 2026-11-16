Tegucigalpa, Honduras. La inflación interanual de Honduras entre enero y octubre se situó en el 6,98%, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles y los efectos de la crisis climática sobre la producción agrícola, informó este lunes el Banco Central (BCH).
Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 6,25%, frente al 4,25% registrado en el mismo periodo del año anterior.
En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 0,91 % en octubre, superior al 0,48% de septiembre y al 0,24% del mismo mes de 2025.
Según el informe oficial, los precios internos de los combustibles aumentaron un 46,24 % interanual en octubre, el incremento "más alto" de los últimos 15 años, por encima de los registrados en mayo de 2011 (29,55%), febrero de 2017 (25,50%) y mayo de 2021 (37,52%).
A estos se sumaron las afectaciones climáticas que provocaron pérdidas estimadas en más de tres millones de quintales de granos básicos, principalmente maíz y frijoles, valoradas en aproximadamente 151 millones de lempiras (unos 5,6 millones de dólares).
El BCH señaló que una severa sequía afectó más del 92% de la superficie sembrada en las zonas impactadas, perjudicando también otros productos perecederos de consumo popular.
Transporte fue la que más contribuyó a la inflación interanual, con 3,22 puntos porcentuales, seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,80 puntos, debido, entre otros factores, a los mayores precios de los huevos, las papas, los lácteos, los frijoles rojos y la carne de res.
El Banco Central destacó que las medidas de política monetaria y los subsidios temporales a los combustibles contribuyeron a contener las presiones inflacionarias. Sin estas acciones, la inflación de octubre habría alcanzado el 7,83%, según las estimaciones del organismo.
Honduras registró en 2025 una inflación acumulada del 4,98%, superior en 1,1 puntos porcentuales a la tasa del 3,88% reportada en 2024, de acuerdo con cifras oficiales.