Tegucigalpa, Honduras. La inflación interanual de Honduras entre enero y octubre se situó en el 6,98%, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles y los efectos de la crisis climática sobre la producción agrícola, informó este lunes el Banco Central (BCH). Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 6,25%, frente al 4,25% registrado en el mismo periodo del año anterior.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 0,91 % en octubre, superior al 0,48% de septiembre y al 0,24% del mismo mes de 2025. Según el informe oficial, los precios internos de los combustibles aumentaron un 46,24 % interanual en octubre, el incremento "más alto" de los últimos 15 años, por encima de los registrados en mayo de 2011 (29,55%), febrero de 2017 (25,50%) y mayo de 2021 (37,52%).