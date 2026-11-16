Presidente Asfura se reunió con el secretario general de la OEA en Washington

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, en Washington, donde intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos que enfrenta la región y las oportunidades para fortalecer las relaciones internacionales. La reunión se desarrolló en el marco de la Asamblea Anual del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), que reúne a representantes del sector empresarial de la región. Durante el acercamiento también abordaron temas relacionados con la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico.

A través de sus redes sociales, el mandatario hondureño agradeció al representante del organismo hemisférico por el encuentro y destacó la importancia del intercambio de ideas sobre los principales retos regionales.



Agradezco al secretario general de la OEA, @SG_OEA_OAS , por este encuentro y el intercambio de ideas sobre los desafíos de nuestra región.Honduras mantiene su compromiso con el fortalecimiento de sus relaciones internacionales y con la promoción de la inversión, el empleo y el desarrollo económico.Será un gusto recibirlo próximamente en nuestro país para seguir fortaleciendo esta agenda de trabajo. — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 16, 2026

"Agradezco al secretario general de la OEA, Albert R. Randim, por este encuentro y el intercambio de ideas sobre los desafíos de nuestra región. Honduras mantiene su compromiso con el fortalecimiento de sus relaciones internacionales y con la promoción de la inversión, el empleo y el desarrollo económico", publicó Asfura.

Asimismo, el gobernante hondureño manifestó su interés en recibir próximamente a Ramdin en Honduras para continuar fortaleciendo la agenda de trabajo y estrechar los vínculos de cooperación entre el país y la organización regional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el secretario general de la OEA confirmó el acercamiento y señaló que durante la conversación también abordaron la posibilidad de realizar una visita a territorio hondureño. Ramdin indicó que recibió favorablemente el mensaje presentado por Asfura ante los representantes empresariales de América Latina, particularmente en lo relacionado con las oportunidades de inversión y negocios que ofrece Honduras.



Tuve la oportunidad de conversar brevemente con el presidente de #Honduras, Nasry Asfura @titoasfuraphn, al margen de la Asamblea Anual del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) @CealIntl, celebrada en Washington, DC.Intercambiamos puntos de vista sobre la situación regional y conversamos sobre una futura visita a Honduras.También acogí con satisfacción su mensaje ante CEAL sobre las oportunidades de inversión y negocios en Honduras y el papel fundamental del sector privado en la generación de empleo, el impulso al desarrollo económico y la promoción de la prosperidad. — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) November 15, 2026