Estados Unidos activará una alerta nacional este martes: esto debe saber

El audio y el texto que se transmitirán serán los siguientes: "Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que abarca los Estados Unidos desde las 2:20 hasta las 2:50 pm (17.20 GMT), hora del Este (ET). Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".