Estados Unidos activará una alerta nacional este martes: esto debe saber

Todos los habitantes de Estados Unidos escucharán este martes 17 de noviembre un mensaje de prueba en emisoras de radio y canales de televisión, como parte de un simulacro nacional organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Te contamos todo lo que debes saber.
Según las autoridades estadounidenses, el simulacro busca comprobar que el sistema de alertas oficiales funciona correctamente y que los medios de comunicación pueden recibir y retransmitir los avisos de emergencia.
La prueba, que en redes sociales se volvió tendencia como apagón mundial, está programada para las 1:20 de la tarde, hora de Honduras (2:20 p. m., hora del este de Estados Unidos). El mensaje se transmitirá durante un período de 30 minutos, hasta las 1:50 de la tarde, hora hondureña.
¿Qué escucharán las personas? FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos) enviará un mensaje de prueba en inglés y español a través del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés), utilizado para difundir avisos oficiales mediante emisoras de radio y canales de televisión.
El mensaje identificará el ejercicio como una prueba nacional y explicará que no se trata de una emergencia real.
El audio y el texto que se transmitirán serán los siguientes: "Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que abarca los Estados Unidos desde las 2:20 hasta las 2:50 pm (17.20 GMT), hora del Este (ET). Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".
Por lo tanto, las personas que escuchen el aviso no tendrán que evacuar, llamar a los servicios de emergencia ni realizar ningún procedimiento. El mensaje forma parte de un ejercicio para verificar que las alertas puedan difundirse correctamente.
¿Cómo se realizará la prueba? La agencia utilizará el Protocolo Común de Alerta (CAP, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permite distribuir avisos oficiales a través de diferentes sistemas de comunicación. Las emisoras de radio y los canales de televisión que participan en el Sistema de Alerta de Emergencia deberán estar preparados para recibir y retransmitir el mensaje.
Entre los participantes figuran las estaciones de FM de baja potencia (LPFM) y las emisoras educativas no comerciales de Clase D, entre otros medios.
FEMA también pidió a los participantes coordinarse con los Comités Estatales de Comunicaciones de Emergencia para preparar el ejercicio. Además, deberán registrarse y presentar la información correspondiente en el Sistema de Registro de Pruebas de Emergencia (ETRS), de acuerdo con los requisitos establecidos.
El anuncio del simulacro se produce cinco días después de que Estados Unidos registrara una suspensión nacional de despegues de aeronaves, una crisis que el viernes pasado dejó en tierra unos 12 mil vuelos. Las autoridades estadounidenses informaron el sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la paralización aeroportuaria.
Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó la crisis a la antigüedad de los equipos y afirmó que "unos equipos extremadamente antiguos sufrieron un 'infarto'".