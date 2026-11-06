¿Habrá un apagón mundial? La verdad detrás de las alertas virales

San Pedro Sula, Honduras. Publicaciones que advierten sobre un supuesto apagón mundial de tres días están generando inquietud entre usuarios de redes sociales, especialmente por mensajes que aseguran que varios gobiernos han comenzado a pedir a sus ciudadanos almacenar alimentos, agua y medicamentos ante una posible emergencia. Algunas versiones señalan el próximo 17 de noviembre como la fecha en que ocurriría una interrupción masiva de electricidad y comunicaciones. Sin embargo, la revisión de documentos oficiales de Estados Unidos y la Unión Europea permite establecer que no existe una alerta que confirme un apagón mundial para ese día. Lo que sí está documentado son recomendaciones para que las familias tengan suministros básicos disponibles durante al menos 72 horas, así como una prueba nacional del sistema de alertas de emergencia que Estados Unidos realizará este mes. Una de las fuentes de la confusión es la estrategia de preparación ante crisis presentada por la Comisión Europea el 26 de marzo de 2025. El documento contempla que la población pueda mantenerse durante un mínimo de 72 horas con sus propios recursos en caso de emergencias.

La iniciativa responde a diversos riesgos, entre ellos fenómenos naturales, amenazas a la ciberseguridad, conflictos geopolíticos y posibles interrupciones de servicios esenciales. En ningún apartado de esta estrategia se anuncia un apagón mundial ni se establece el 17 de noviembre como fecha de una catástrofe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) también recomienda mantener reservas para al menos tres días. Entre los artículos sugeridos figuran agua potable, alimentos no perecederos, linternas, radios con baterías y botiquines de primeros auxilios. Estas recomendaciones forman parte de las medidas habituales de preparación ante huracanes, inundaciones, tormentas y otras emergencias que puedan interrumpir temporalmente los servicios básicos.

¿Qué ocurrirá el 17 de noviembre?

La fecha que aparece en numerosas publicaciones coincide con un ejercicio oficial programado por las autoridades estadounidenses, aunque no está relacionado con una suspensión del suministro eléctrico. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció mediante un comunicado publicado el 16 de septiembre de 2026 que Fema realizará el martes 17 de noviembre una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS).

El ejercicio está programado para las 2:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, equivalente a la 1:20 de la tarde en Honduras. Durante la prueba se transmitirán mensajes en inglés y español a través de los sistemas de radio, televisión y otros servicios participantes. El aviso identificará expresamente la actividad como una prueba y aclarará que la población no necesita adoptar ninguna medida. La FCC también estableció el 3 de diciembre como fecha alternativa si fuera necesario reprogramarla. El objetivo es comprobar la capacidad de las plataformas de comunicación para transmitir advertencias a la población ante emergencias reales. El comunicado no contempla cortes de electricidad, suspensión de internet ni interrupciones de los servicios bancarios.



¿Puede ocurrir una falla eléctrica de gran magnitud?

Aunque el anuncio de un apagón mundial carece de respaldo, las interrupciones eléctricas de gran escala sí representan un riesgo real para los sistemas energéticos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica que las tormentas geomagnéticas intensas pueden afectar las redes eléctricas, los sistemas de navegación satelital y determinadas comunicaciones. Sin embargo, la propia institución señala que el impacto de estos fenómenos es difícil de anticipar con precisión, debido a factores relacionados con la intensidad y duración de la interacción entre la actividad solar y el campo magnético terrestre.

¿Qué deben saber los hondureños?