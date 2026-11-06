Vuelo entre San Pedro Sula y Copán impulsará el turismo

Copán, Honduras. La entrada en operación del vuelo entre San Pedro Sula y Copán, prevista para el 4 de diciembre de 2026, genera expectativas positivas de crecimiento para el turismo de ocio y negocios. Se espera que este destino, visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros, fortalezca aún más su atractivo y dinamice la actividad turística de la zona. La nueva conexión aérea permitirá reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso de los viajeros a uno de los principales destinos arqueológicos y culturales de Honduras. Esta alternativa también podría favorecer la llegada de visitantes interesados en conocer la riqueza histórica de Copán, así como impulsar oportunidades para los sectores hotelero, gastronómico y de servicios. Con la reactivación del aeródromo ubicado en Río Amarillo, municipio de Santa Rita, a 18 kilómetros de Copán Ruinas, CM Airlines inaugurará la ruta entre San Pedro Sula y Copán el próximo 4 de diciembre. El boleto tiene una tarifa de 199 dólares, equivalentes a unos L5,347.13, según el tipo de cambio utilizado en el cálculo.

La aerolínea doméstica operará tres veces por semana, los miércoles, viernes y domingos. Los vuelos saldrán de San Pedro Sula a las 8:30 am y llegarán a Copán a las 9:00 am. En sentido contrario, despegarán a la 1:00 pm y arribarán a San Pedro Sula a la 1:30 pm.

Seguridad y promoción de la ruta

Andrés Ehrler Martínez, ministro de Turismo de Honduras, declaró a LA PRENSA que la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil ha realizado los procesos correspondientes para garantizar la seguridad aeroportuaria. En el caso de la SIT, indicó que ya entregó los trabajos que le correspondían como institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Ya se hizo el vuelo de prueba por parte de CM Airlines, personal de seguridad aeroportuaria, si que está todo listo para el 4 de diciembre”, manifestó. Ehrler Martínez dijo que desde la Secretaría de Turismo están promocionando la ruta junto con otros operadores turísticos. Buscan potenciar la conexión y enlazar el occidente con otras ciudades, como Roatán, Tegucigalpa y Guatemala. El funcionario enfatizó que esta es una oportunidad para potenciar aún más el occidente, tanto en el turismo de ocio como en las oportunidades de negocios.

Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), manifestó que la ruta ofrece al viajero extranjero la oportunidad de llegar de manera rápida y segura a conocer el parque arqueológico de Copán Ruinas, ya que muchos dejan de visitarlo debido a las largas distancias. “También tenemos muchos hondureños que no conocen el parque arqueológico, es una oportunidad para ellos también”, apuntó. Pineda aseguró que los primeros vuelos hacia este destino ya están llenos. “Estamos trabajando desde el IHT y Canaturh en generar mayor conectividad, abrir nuevas rutas de modo que haya mayor facilidad de venir al país”, concluyó. Juan Ángel Welchez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Copán Ruinas, opinó que esta es una gran oportunidad para la zona, que ha crecido mucho en cuanto a darse a conocer. Agregó que los empresarios del sector ya están preparados en infraestructura para brindar el mejor servicio. “Copán está preparado, hay la suficiente disponibilidad de habitaciones y la calidad que se puede esperar”, indicó Welchez.

Atractivos arqueológicos y naturales

El parque arqueológico de Copán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980 y representa uno de los máximos exponentes del esplendor artístico de la civilización maya. Es visitado por más de 100,000 turistas al año.

El Parque Arqueológico de Copán reúne algunos de los vestigios más emblemáticos de la civilización maya, entre ellos la Escalinata de los Jeroglíficos, considerada el texto grabado en piedra más extenso de Mesoamérica; la Gran Plaza, con sus imponentes estelas, y el Campo de Juego de Pelota, reconocido por su belleza y conservación. También destacan la Acrópolis, con túneles que permiten explorar antiguos templos, y el Altar Q, que representa a los 16 gobernantes de la dinastía de Copán.

El sitio está rodeado de un frondoso bosque tropical donde las guacamayas rojas, ave nacional de Honduras, vuelan en libertad. Este entorno complementa su riqueza histórica y arqueológica con un atractivo natural.

Precio del boleto limita acceso de hondureños

Alejandra Alfaro, representante de la agencia de viajes D’Mundo Travel, opinó que este destino será más aprovechado por extranjeros que por nacionales, debido al costo del boleto, que ronda los 200 dólares, equivalentes a más de L5,300. “Sabemos que los destinos turísticos en Honduras son elevados a comparación de otros países, por ejemplo, México, usted se va a Cancún por 80 a 100 dólares, estamos hablando de que doblamos el precio en comparación con otras ciudades desarrolladas, se puede potenciar, pero para extranjeros”, afirmó Alfaro. Agregó que estos precios se deben a los impuestos que cobran a la aerolínea. Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, dijo que la conexión representa un potencial interesante, porque Copán es un centro turístico muy importante, conocido no solo en Honduras, sino también por las agencias de Guatemala, que envían turistas a este destino. “Yo creo que ese precio está más dirigido a personas que hagan conexión con San Pedro Sula, el viajero nacional es menos probable, porque usa su carro propio y transporte público”, señaló.

Honduras busca fortalecer su promoción internacional

Recientemente, History Channel y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) firmaron una alianza para impulsar una campaña de promoción que muestre la riqueza histórica, cultural y natural del país ante las audiencias de América Latina. Con esta iniciativa, Honduras busca fortalecer su posicionamiento como destino turístico internacional.