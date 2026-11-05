Marathón celebra, leyendas, dedicatoria a Isaac Castillo y sexy chica robó suspiros

En imágenes la victoria que consiguió el Marathón 3-1 contra el Platense en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Pocos aficionados llegaron al estadio Olímpico Metropolitano, pero la Furia Verde no falló para alentar al Marathón.
Guapas aficionadas del Marathón se hicieron presente en el estadio Olímpico para ver el partido ante Platense.
El lente de Diario LA PRENSA captó imágenes de lindas aficionadas en un estadio Olímpico con poca gente.
Esta linda y sexy chica fue la gran sensación en el estadio Olímpico y robó muchas miradas. ¿Quién es ella?
Se trata de Dixly Sorel, la modelo fitness que cautiva en cada estadio de la Liga Nacional de Honduras.
La otra bella modelo y edecán Ana Bautista también acaparó la atención de los presentes en el estadio Olímpico.
Carlos Pavón y Edgar Álvarez fueron captados en palco, invitados de lujo en el estadio Olímpico, junto a Adalid Puerto, presidente del Platense.
Manuel Keosseián sorprendió al aparecer en el estadio Olímpico para ver a su amado Marathón y se reencontró con Mario Berríos.
Los jugadores del Marathón tuvieron un buen gesto con Isaac Castillo, el futbolista no se ha entrenado esta semana por el fallecimiento de su abuela.
Este perrito fue el intruso que se metió a la cancha del estadio Olímpico y se paseó sin problemas durante el partido.
Georgie Welcome tuvo labores defensivas en la derrota del Platense contra el Marathón.
El goleador argentino Nicolás Messiniti fue la figura del partido con un doblete para la victoria del Marathón contra el Platense.
Alberth Elis y Natanael Martínez felicitan a Nicolás Messiniti tras su primer gol ante el Platense.
Nicolás Messiniti celebró su primer gol con la camiseta de Isaac Castillo, dedicándole ese momento especial a su compañero, quien atraviesa días difíciles tras el fallecimiento de su abuela.