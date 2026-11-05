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Marathón celebra, leyendas, dedicatoria a Isaac Castillo y sexy chica robó suspiros

El invitado sorpresa que apareció en el Olímpico, el intruso y la frustración de Reynaldo Tilguath.

Marathón celebra, leyendas, dedicatoria a Isaac Castillo y sexy chica robó suspiros
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En imágenes la victoria que consiguió el Marathón 3-1 contra el Platense en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Moisés Valenzuela
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Pocos aficionados llegaron al estadio Olímpico Metropolitano, pero la Furia Verde no falló para alentar al Marathón.
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Guapas aficionadas del Marathón se hicieron presente en el estadio Olímpico para ver el partido ante Platense.
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El lente de Diario LA PRENSA captó imágenes de lindas aficionadas en un estadio Olímpico con poca gente.
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Esta linda y sexy chica fue la gran sensación en el estadio Olímpico y robó muchas miradas. ¿Quién es ella?
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Se trata de Dixly Sorel, la modelo fitness que cautiva en cada estadio de la Liga Nacional de Honduras.
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La otra bella modelo y edecán Ana Bautista también acaparó la atención de los presentes en el estadio Olímpico.
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Carlos Pavón y Edgar Álvarez fueron captados en palco, invitados de lujo en el estadio Olímpico, junto a Adalid Puerto, presidente del Platense.
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Manuel Keosseián sorprendió al aparecer en el estadio Olímpico para ver a su amado Marathón y se reencontró con Mario Berríos.
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Los jugadores del Marathón tuvieron un buen gesto con Isaac Castillo, el futbolista no se ha entrenado esta semana por el fallecimiento de su abuela.
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Este perrito fue el intruso que se metió a la cancha del estadio Olímpico y se paseó sin problemas durante el partido.
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Georgie Welcome tuvo labores defensivas en la derrota del Platense contra el Marathón.
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El goleador argentino Nicolás Messiniti fue la figura del partido con un doblete para la victoria del Marathón contra el Platense.
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Alberth Elis y Natanael Martínez felicitan a Nicolás Messiniti tras su primer gol ante el Platense.
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Nicolás Messiniti celebró su primer gol con la camiseta de Isaac Castillo, dedicándole ese momento especial a su compañero, quien atraviesa días difíciles tras el fallecimiento de su abuela.
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