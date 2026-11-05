Precio del dólar este jueves 5 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una nueva disminución frente al lempira este jueves 5 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue establecida en L26.9045 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0390.
En comparación con el miércoles 4 de noviembre, cuando la compra se cotizó en L26.9079 y la venta en L27.0424, ambas tasas experimentaron una reducción de L0.0034.
Este comportamiento representa una leve apreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son de interés para empresas importadoras, ciudadanos que realizan transacciones en dólares y familias que reciben remesas.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia, basado en el comportamiento de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer el valor oficial de la moneda estadounidense para las operaciones cambiarias del país.
La institución actualiza sus registros de lunes a viernes, por lo que el precio puede experimentar variaciones entre una jornada y otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.