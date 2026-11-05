Precio del dólar este jueves 5 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una nueva disminución frente al lempira este jueves 5 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue establecida en L26.9045 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0390.

En comparación con el miércoles 4 de noviembre, cuando la compra se cotizó en L26.9079 y la venta en L27.0424, ambas tasas experimentaron una reducción de L0.0034.