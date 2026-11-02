Mercado de divisas: Entre bajar el riesgo país y aumentar la inflación

San Pedro Sula, Honduras. El reciente anuncio del Banco Central de Honduras (BCH) sobre el regreso al sistema del mercado interbancario de divisas (MID) genera expectativas, pero también preocupaciones por sus posibles efectos sobre la inflación. Los analistas coinciden en que el éxito o el fracaso de la medida dependerá de cómo se implemente, así como de las acciones que adopten las autoridades reguladoras para evitar movimientos especulativos o el acaparamiento de divisas. En una economía tan dependiente de las importaciones como la hondureña, las fluctuaciones del tipo de cambio inciden directamente en un indicador tan importante como la inflación; es decir, en lo que pagan los consumidores cada vez que compran un producto o servicio.

El anuncio

La medida fue dada a conocer el pasado 19 de octubre, mediante un anuncio de Roberto Lagos, presidente del BCH. Lagos adelantó que la implementación sería gradual y comenzaría hacia el final del último trimestre de este año. Además, calificó el anuncio como el «más significativo» que el ente regulador envía al mercado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario fundamentó la decisión en la necesidad de alinear los mecanismos financieros del país con los estándares internacionales. Señaló que contar con un mercado interbancario de divisas sólido es un elemento clave para mejorar la percepción internacional de la economía hondureña y reducir el riesgo país. "Todos los países serios tienen mercado interbancario de divisas. Todos los países serios que logran tener riesgo país más bajo es porque logran tener un mercado interbancario de divisas", argumentó.



Comparación de sistemas

El sistema MID ya había estado en funcionamiento, hasta que fue sustituido por el sistema de subastas en abril de 2023. Un informe del BCH, que contabiliza las fluctuaciones del dólar en el mercado hondureño durante los cuatro años anteriores a su sustitución por el sistema de subastas, entre 2019 y abril de 2023, indica que el tipo de cambio promedio pasó de 24.33 lempiras por dólar a 24.57 lempiras.

Esa diferencia representa una variación de 0.96% desde el inicio hasta el final del período analizado, con una variación anualizada de 0.22% y una volatilidad de 1.54%.

Al aplicar el mismo análisis a las fluctuaciones de la divisa estadounidense desde mediados de abril de 2023 hasta el 27 de octubre del presente año, período en el que el sistema de subastas ha sido el principal mecanismo de distribución, el informe correspondiente del BCH muestra una variación de 9.47%, una variación anualizada de 2.59% y una volatilidad de aproximadamente 0.79%.

Durante ese período, el precio promedio del dólar pasó de 24.57 a 26.89 lempiras. Al incluir la tasa de intermediación financiera que aplica el sistema bancario, el precio de venta de la divisa ya supera actualmente los 27 lempiras por dólar.

Hay que aclarar que las cifras aquí presentadas comparan períodos de diferente duración: aproximadamente cuatro años y medio en el caso del MID y unos tres años en el sistema de subastas. También debe considerarse que los últimos años de funcionamiento del MID coincidieron con la pandemia de covid-19, que tuvo un enorme efecto en la reducción de la actividad económica y, por tanto, en la demanda de divisas. Esta comparación ilustra el desempeño de un sistema con respecto al otro, pero no pretende sugerir que uno sea mejor que el otro, ya que cada uno presenta sus propias ventaja e inconvenientes.

Indicadores clave

El regreso del MID también plantea la necesidad de vigilar determinados movimientos financieros que puedan incidir en el comportamiento de indicadores clave, como la inflación.

Otro indicador importante son las reservas internacionales, que, de acuerdo con la economista Liliana Castillo, rondan los 11,500 millones de dólares (unos 310,800 millones de lempiras). Esta cantidad es suficiente para cubrir alrededor de 6.8 meses de importaciones, lo que brinda un margen para iniciar con el esquema del MID.

Sin embargo, Castillo contrasta esta situación con la que se observa al analizar la balanza comercial, tradicionalmente deficitaria.

Cifra 40% Se calcula que ese el porcentaje de la inflación al que contribuye la fluctuación de los tipos cambiarios, según las estimaciones de los analistas consultados.

Según la economista, Honduras proyecta adquirir unos 18,000 millones de dólares en bienes en el exterior, mientras que las exportaciones alcanzan apenas unos 8,000 millones. “Nosotros le vendemos al exterior solo $8,000 millones así en cifras gruesas. O sea, que tenemos un déficit en la balanza comercial de $10,000 millones. O sea, ¿de dónde se pagan? Se pagan con lo que entra de remesas", explica la economista.

Las proyecciones para este año apuntan a que las remesas representarán ingresos por unos 13,000 millones de dólares. Esta entrada de divisas, sumada al endeudamiento externo, contribuye a financiar el déficit comercial. El MID parte de la premisa de que habrá una mayor disponibilidad de dólares en el mercado, lo que facilitaría el acceso a quienes necesitan adquirirlos. Sin embargo, también implica el riesgo de una mayor presión cambiaria y de profundizar la depreciación del lempira.

En opinión de Castillo, la mejor manera de revertir una posible depreciación progresiva del lempira frente al dólar es impulsar la producción nacional y diversificar la oferta exportable.

“Aquí la única manera de que el lempira no se deprecie con relación al dólar en el futuro es que las exportaciones se empiecen a dinamizar más, que las diversifiquen, que busquen otros destinos”, recomienda. La analista observa que, en los últimos tiempos, el país ha reducido su producción de productos básicos como granos, frutas, verduras y carne. Esto obliga a adquirirlos en el exterior e incrementa la demanda de divisas para comprar bienes que podrían producirse localmente. “Compramos frutas, verduras, compramos granos básicos, traemos carne del exterior. Eso hay que cambiar también esas partes, volver a producir en el país", insiste.

Riesgo de especulación

Uno de los riesgos advertidos por los analistas es que el regreso al MID, al poner más divisas a disposición del mercado financiero, propicie movimientos especulativos y prácticas de acaparamiento. También existe la preocupación de que los bancos más grandes y con mayor capacidad financiera concentren una mayor cuota de divisas que sus competidores más pequeños, lo que podría generar una presión adicional sobre el lempira. "Los que van a manejar eso son los bancos más grandes que son los que están en esa compra y venta de divisas. Los bancos pequeños se ven perjudicados porque ellos no tienen mayor acceso a eso y luego también ellos primero priorizan atender a sus grupos relacionados", advierte la economista Castillo.

De ahí la importancia de que la medida se implemente gradualmente, como indicó el presidente del BCH al anunciarla. Castillo refiere que, la última vez que se aplicó el MID, la liberación gradual de divisas al mercado se hizo en incrementos de 10%, hasta llegar al 70%. Sin embargo, incluso con ese mecanismo, se generaron quejas constantes por lo inequitativo de la distribución. Para evitar esta situación, las autoridades del BCH tendrían que implementar mecanismos que prevengan el acaparamiento de divisas con fines especulativos. Por su parte, María Lidia Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), defendió, en declaraciones a HRN, que la banca privada no actúa de forma arbitraria, sino que opera bajo las normativas del BCH. “Es que el Banco Central pone las reglas y dentro de las reglas el banco las tiene que cumplir y si no las cumple el Banco Central también tiene su manera de hacer los llamados de atención”, argumentó. La ejecutiva explicó que, dentro de la discrecionalidad en la asignación de divisas, los banqueros evalúan la protección de la rentabilidad del negocio bancario al decidir cómo distribuirlas. “Cuando hay una libertad, quiere decir que yo voy a decidir, digamos, si es cliente A o cliente B al que se le va a asignar esa divisa, pero eso de decidir si es cliente A o B, usualmente el banquero lo que hace es proteger la rentabilidad del negocio”, indicó Solano.

Importadores

Como ya se ha señalado, una de las metas del retorno al MID es dinamizar el mercado de divisas y facilitar su disponibilidad para quienes las demandan. Entre ellos se encuentra el sector de los combustibles, esencial para la actividad económica y con una alta influencia en el nivel general de inflación. Al respecto, Sarahí Silva, directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo (Ahdippe), indicó que el regreso al MID no determinará de forma directa ni automática los precios de los combustibles. “El precio final de los combustibles depende de varios factores, no únicamente del tipo de cambio", precisó.

Para Silva, la principal preocupación del sector gasolinero es garantizar el acceso fluido a los dólares necesarios para adquirir los carburantes en el mercado internacional y evitar que el nuevo esquema se traduzca en aumentos excesivos de los costos de importación. “Lo que se debe asegurar es el acceso a los dólares que se requiere para la compra de los combustibles internacionalmente y que cualquier cambio en el costo de la divisa no genere un encarecimiento a los costos de importación”, dijo la ejecutiva. Silva señaló también que “lo importante con esta nueva etapa es que se garantice la disponibilidad para asegurar el abastecimiento nacional" de combustibles.

Exportadores

Por el lado de los exportadores, la medida es vista inicialmente de manera positiva, como ocurre en el sector cafetalero, de acuerdo con Miguel Pon, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh). Sin embargo, Pon enfatiza que la efectividad de la medida dependerá de que se ejecute en un marco de claridad institucional. El ejecutivo remarca que, más allá de contar con un determinado tipo de cambio, lo prioritario es disponer de suficientes divisas para cumplir con los compromisos internacionales y adquirir insumos. “Desde el sector cafetalero vemos con buenos ojos que se busque fortalecer el mercado cambiario, pero la clave está en que la transición sea gradual, transparente y clara para todos... Más que fijarnos en un número para el tipo de cambio, lo que realmente necesitamos es que haya divisas disponibles, sin tantas demoras y de forma ordenada", comentó.