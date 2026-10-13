Menor volumen y precios marcarán cosecha de café

Tras cerrar con éxito una cosecha que dejó $2,285 millones en divisas, el sector cafetalero hondureño inició el ciclo 2026-2027 con proyecciones conservadoras, ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y precios menos favorables en el mercado internacional. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Pedro Mendoza, quien en una reciente entrevista indicó que para la nueva cosecha, iniciada el 1 de octubre, el pronóstico de exportación es de unos 7 millones de quintales, por debajo de los 7.3 millones vendidos durante 2025-2026. La diferencia, aunque parece pequeña frente al volumen total, se vuelve relevante al considerar que el precio internacional también ha comenzado a perder parte del impulso observado meses atrás.

El también diputado y presidente de la Comisión de Café del Congreso Nacional estimó que las condiciones climáticas, principalmente la sequía, podrían representar una reducción superior al millón de quintales frente a lo que Honduras habría podido producir en circunstancias más favorables. Con un menor volumen previsto para la nueva cosecha, el comportamiento de los precios será clave para determinar cuánto podrá generar Honduras por sus exportaciones de café. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Si el país logra colocar los 7 millones de quintales proyectados y mantiene el precio promedio de US$312.58 registrado en el ciclo anterior, las ventas rondarían los $2,188 millones, unos $97 millones menos que los obtenidos al cierre de septiembre de 2026.