San Pedro Sula, Honduras. El departamento de Cortés cerró el año lectivo 2026 con 5,839 estudiantes menos en comparación con el registro de matrícula inicial, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Dirección Departamental de Educación de Cortés, cuyo titular es Rafael Rodríguez.
Los datos detallan que el departamento comenzó el período escolar con 321,671 alumnos matriculados; sin embargo, al cierre del año la cifra se redujo a 315,832, lo que representa una disminución aproximada del 1.81%.
Pese a esta variación, Cortés se mantuvo como el departamento con la mayor matrícula escolar del país, seguido de Francisco Morazán, que pasó de 318,447 estudiantes al inicio del año a 312,319 en el registro final.
La reducción registrada en Cortés lo ubica como el segundo departamento con la mayor disminución de alumnos a nivel nacional, una variación que refleja los cambios en los registros de población estudiantil durante el período académico.
Al comparar las cifras de los departamentos, Francisco Morazán encabezó la reducción, con 6,128 estudiantes menos entre la matrícula inicial y la final.
En segundo lugar se ubicó Cortés, con 5,839 alumnos menos, seguido de Yoro, que reportó una disminución de 3,637 estudiantes.
A nivel nacional, Honduras pasó de 1,841,398 estudiantes en la matrícula inicial a 1,803,693 en el registro final. Esto representa una reducción de 37,705 alumnos, equivalente aproximadamente al 2.05%.
La disminución de Cortés representa alrededor del 15.5% de la reducción total registrada en el sistema educativo nacional.
Las estadísticas de la Dirección Departamental de Educación también muestran la concentración de estudiantes en los departamentos con mayor población escolar.
Además de Cortés y Francisco Morazán, entre los departamentos con mayor matrícula inicial figuran Yoro, con 126,708 alumnos; Comayagua, con 118,153; y Olancho, con 115,108.
En el otro extremo se encuentran Islas de la Bahía, con 18,101 estudiantes inicialmente registrados, y Ocotepeque, con 29,971.
Aunque las cifras reflejan una reducción de estudiantes entre el registro inicial y el final, los datos proporcionados no detallan las causas de esta variación ni establecen cuántos alumnos abandonaron definitivamente el sistema educativo.
Tampoco permiten determinar cuántos estudiantes se trasladaron a otros centros educativos o departamentos, o dejaron de aparecer en los registros por otras circunstancias.
La diferencia entre ambas cifras constituye un indicador de los cambios en la matrícula durante el año lectivo, particularmente en Cortés, que continúa concentrando la mayor población estudiantil de Honduras.