San Pedro Sula, Honduras. El departamento de Cortés cerró el año lectivo 2026 con 5,839 estudiantes menos en comparación con el registro de matrícula inicial, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Dirección Departamental de Educación de Cortés, cuyo titular es Rafael Rodríguez.

Los datos detallan que el departamento comenzó el período escolar con 321,671 alumnos matriculados; sin embargo, al cierre del año la cifra se redujo a 315,832, lo que representa una disminución aproximada del 1.81%.

Pese a esta variación, Cortés se mantuvo como el departamento con la mayor matrícula escolar del país, seguido de Francisco Morazán, que pasó de 318,447 estudiantes al inicio del año a 312,319 en el registro final.

La reducción registrada en Cortés lo ubica como el segundo departamento con la mayor disminución de alumnos a nivel nacional, una variación que refleja los cambios en los registros de población estudiantil durante el período académico.

Al comparar las cifras de los departamentos, Francisco Morazán encabezó la reducción, con 6,128 estudiantes menos entre la matrícula inicial y la final.

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En segundo lugar se ubicó Cortés, con 5,839 alumnos menos, seguido de Yoro, que reportó una disminución de 3,637 estudiantes.