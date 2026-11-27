San Pedro Sula, Honduras. Una cirugía a corazón abierto puede costar alrededor de un millón de lempiras en el sector privado, una cantidad que representa una barrera económica para muchas familias hondureñas que tienen hijos con cardiopatías congénitas. En San Pedro Sula, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha logrado ampliar la atención mediante brigadas médicas internacionales y el trabajo de especialistas nacionales. En los últimos tres años, alrededor de 120 cirugías cardíacas se han realizado mediante brigadas internacionales, mientras que el equipo médico local ha efectuado aproximadamente 60 intervenciones, según explicó Octavio Fajardo, cirujano del Hospital Regional del Norte.

Estas jornadas han contado con la participación de especialistas procedentes de Estados Unidos, España y El Salvador, quienes han unido esfuerzos con los médicos hondureños para atender a menores que necesitan intervenciones de alta complejidad. El programa también ha permitido que niños con cardiopatías congénitas reciban tratamiento sin tener que asumir los elevados costos que representa una operación en el sector privado.

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Una cirugía puede costar hasta L. 1.5 millones

Fajardo explicó que el costo de una intervención cardíaca en el sector privado puede rondar el millón y medio de lempiras aproximadamente, aunque el monto depende de la complejidad de la cardiopatía y del tiempo que el paciente permanezca hospitalizado.

A esta realidad se suma que algunas intervenciones requieren procedimientos más complejos y períodos prolongados de recuperación, lo que incrementa los gastos médicos. "Es muy cara", reconoció Fajardo al referirse a la dificultad que representa para las familias hondureñas cubrir este tipo de tratamientos. El especialista explicó que el Seguro Social, brinda atención a sus derechohabientes, tanto adultos como niños. En el caso de los menores que no están afiliados, el apoyo se proporciona durante las brigadas internacionales, cuando los equipos médicos extranjeros se incorporan a las jornadas quirúrgicas. Cuando trabaja únicamente el equipo local, las intervenciones se realizan a pacientes asegurados, según detalló el cirujano.

Proyectan 100 cirugías para 2027

El objetivo del equipo médico es ampliar la capacidad de atención. Fajardo indicó que durante 2026 esperan cerrar con aproximadamente 60 cirugías locales, sin sumar las realizadas por las brigadas internacionales.

Para 2027, la meta es alcanzar alrededor de 100 intervenciones durante todo el año, mediante el trabajo conjunto de los médicos hondureños y las brigadas internacionales. Sin embargo, esta proyección enfrenta un desafío importante: la condición de la maquinaria necesaria para realizar las operaciones. El cirujano explicó que el hospital cuenta con personal capacitado y una máquina de circulación extracorpórea, equipo indispensable para realizar determinadas cirugías a corazón abierto. No obstante, señaló que se trata de una máquina usada, donada desde Canadá, que está próxima a cumplir su vida útil. "Requerimos de una máquina nueva y moderna para poder seguir haciendo este tipo de cirugía. Sin esa máquina no se puede operar el corazón", advirtió Fajardo. La renovación de este equipo resulta fundamental para mantener la capacidad quirúrgica y continuar atendiendo a los menores que necesitan este tipo de procedimientos.

Evaluación médica determina quién necesita cirugía

Las cardiopatías congénitas comprenden diferentes alteraciones en la estructura del corazón que se desarrollan durante el embarazo. Debido a la variedad de diagnósticos, los pacientes deben pasar por una evaluación especializada antes de determinar el tratamiento que necesitan. Mauricio Cantillano, intervencionista del IHSS, explicó que existe una amplia variedad de cardiopatías congénitas y que el proceso comienza con la valoración de un cardiólogo.

"Las cardiopatías congénitas tienen una lista larga. Primero se van con un cardiólogo, los examinan y ellos deciden qué paciente debe operarse", explicó Cantillano. Entre los diagnósticos más frecuentes mencionados por Fajardo figuran la comunicación interventricular, comunicación interauricular, coartación de aorta, tetralogía de Fallot, canal AV (auriculoventricular), conexión anómala de venas pulmonares y conducto arterioso persistente.

El especialista señaló que algunas señales pueden alertar a los padres sobre la presencia de un problema cardíaco en sus hijos. Entre ellas figuran el cansancio excesivo, dificultad para respirar, falta de aumento de peso y talla, llanto frecuente y coloración azulada de los labios o la piel, conocida médicamente como cianosis. Aunque no todas las cardiopatías requieren cirugía, muchas necesitan una intervención para corregir defectos estructurales, cerrar comunicaciones anormales o ampliar estructuras del corazón que presentan un desarrollo insuficiente.

Operar a tiempo puede salvar la vida de los niños

Fajardo advirtió que cuando una cardiopatía congénita no se trata oportunamente puede provocar daños en el corazón y los pulmones, algunos de ellos irreversibles. Explicó que existen casos de menores que llegan a consulta cuando la enfermedad está demasiado avanzada y una cirugía podría representar un riesgo mayor para sus vidas. Por esa razón, cada paciente debe ser evaluado y analizado por varios especialistas antes de determinar si es candidato a una intervención quirúrgica. Asimismo, aclaró que la atención no termina con la operación. Los niños deben permanecer bajo vigilancia médica en cuidados intensivos, donde pueden necesitar varios días o incluso semanas de recuperación. Algunos pacientes requieren una sola cirugía, mientras que otros pueden necesitar dos o tres intervenciones, dependiendo de la complejidad de su condición. Fajardo recomendó a los padres llevar a sus hijos a los controles de niño sano y buscar una evaluación especializada cuando identifiquen señales de alerta. Para acceder a la valoración en el hospital, los menores deben ser referidos por un cardiólogo pediatra y posteriormente evaluados por el especialista del centro asistencial. Si quiere ser parte de los beneficiarios de las cirugías sin ser un asegurado, se debe esperar las brigadas con medicos internacionales, este beneficio es solo para niños. Los adultos deben esperar las cirugís locales. Entre los requisitos mencionados figuran ser menor de 18 años y contar con el esquema de vacunación completo.