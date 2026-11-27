Doha, Qatar.

Ya se han definido los emparejamientos para los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026, en el que lograron avanzar dos selecciones de la Concacaf. Los resultados de las selecciones en la fase de grupos determinaron su posición en la clasificación general del Mundial de la categoría, que sirvió de base para definir los cruces de los 16avos.

Tras una fase de grupos repleta de partidos emocionantes y goles espectaculares, la primera ronda eliminatoria promete más emociones, con varios duelos que despiertan especial interés. Los encuentros se disputarán el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre.

¡Equipos confirmados! 🤩🔜 Dieciseisavos de Final#U17WC https://t.co/bOxjUdNb92 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 27, 2026

Uno de los atractivos duelos de los dieciseisavos de final lo protagonizarán México y Argentina, dos selecciones con una rivalidad histórica en todas las categorías.

La otra selección de la Concacaf que clasificó fue República Dominicana al quedar como una de las mejores terceras. Los dominicanos se verán las caras en los dieciseisavos contra Malí. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así quedaron definidos los cruces de dieciseisavos de final:

Lunes 30 de noviembre (horarios de Honduras)

Croacia vs Uruguay - 6:30 AM - Cancha 9 (Adel Mallala)

Italia vs Tayikistán - 6:30 AM - Cancha 4 (Khaled Salman)

Brasil vs Mozambique - 7:00 AM - Cancha 1 (Mohammed Ghanim)

Bélgica vs Arabia Saudita - 7:30 AM - Cancha 5 (Khaled Ballan)

R. Irlanda vs Costa de Marfil - 8:30 AM - Cancha 3 (Bader Bilal)

México vs Argentina - 9:00 AM - Cancha 2 (Ibrahim Khalfan)

Chile vs Marruecos - 9:30 AM - Cancha 7 (Mansour Muftah)

España vs Uzbekistán - 9:30 AM - Cancha 8 (Mahmoud Soufi) Martes 1 de diciembre (horarios de Honduras)

Australia vs Senegal - 6:30 AM - Cancha 4 (Khaled Salman)

Malí vs República Dominicana - 6:30 AM - Cancha 9 (Adel Mallala)

Corea del Sur vs Japón - 7:00 AM - Cancha 1 (Mohammed Ghanim)

Serbia vs China - 7:30 AM - Cancha 5 (Khaled Ballan)

Grecia vs Ecuador - 8:30 AM - Cancha 3 (Bader Bilal)

Egipto vs Colombia - 9:00 AM - Cancha 2 (Ibrahim Khalfan)

Francia vs Uganda - 9:30 AM - Cancha 7 (Mansour Muftah)

Venezuela vs Argelia - 9:30 AM - Cancha 8 (Mahmoud Soufi)