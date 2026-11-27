Así reaccionó la prensa deportiva tras la humillante goleada que sufrió Honduras 0-7 ante Japón en el Mundial Sub-17. Duras críticas y 'Chepe Bomba' mandó un fuerte dardo.
La Selección de Honduras cerró su participación en el Mundial Sub-17 como una de las peores con tres derrotas, 11 goles en contra y cero a favor. Un desastre total.
Diario Diez en su portada digital fue contundente tras la paliza de Honduras ante Japón: "Humillante eliminación". "La Sub-17 tuvo su peor presentación en Mundiales".
Nahúm Aguilar, jefe de Redacción de Diario Diez - "Con todo el apoyo, enfoque, presupuesto y preparación que se le está dando a las selecciones menores, no esperaba este papelón de Honduras en el Mundial Sub 17. Ya es la peor participación que hemos tenido. Otro DURO REVÉS al proceso los españoles".
Julio César Cruz, periodista de Diario El Heraldo - "Honduras emula su peor goleada en Mundiales Sub17 la cual se había dado ante Brasil en la Copa del Mundo del 2025. Vergonzoso cierre de la Bicolor".
La opinión del periodista Heber Betancourt. "Se esperaba mucho más de esta Mini H, incluso con el scouting de jugadores hondureños en Europa, pero terminó siendo más de lo mismo".
Gustavo Roca - "La Sub 17 de Honduras cerró su participación en la Copa del Mundo con un bochorno tremendo; Japón nos humilló 7-0. No hubo nada hoy más que vergüenza catracha en Qatar. Desastre hondureño".
Oscar Funes - "Desastroso partido de Honduras. Goleado y superado de principio a fin. Vergonzosa presentación".
Omar Gutiérrez - "Humillados y nos vamos como una de las peores" del Mundial Sub-17.
El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepe Bomba', replicó a una publicación de Gustavo Roca tras la vergonzosa eliminación de Panamá en el Mundial Sub-17 y aprovechó la derrota hondureña para dejar un dardo: "¿Honduras quedó en la hondura?".
Germán Alvarado, periodista de Diario La Prensa, dijo que Honduras dio "vergüenza" en el Mundial Sub-17.
La página Catragol tituló la eliminación y derrota de Honduras con un contundente "¡Humillados!".
La FIFA escribió que "¡Japón derrota a Honduras tras una sólida actuación!".
El periodista ceibeño Manfredo Reyes señala a los que considera culpables de este desastre de Honduras en el Mundial Sub-17.
En Todo Deportes TV decidieron tomárselo con humor las derrotas que encajó Honduras en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026.