El delantero David Corrêa, conocido como DVD, fue detenido este jueves por agentes policiales en las instalaciones del Vasco da Gama, en Río de Janeiro.
El delantero David Corrêa, conocido como «DVD», fue arrestado este jueves por agentes policiales mientras se encontraba en el centro de entrenamiento del Vasco da Gama, en Río de Janeiro.
Escoltado por la Policía. Vestido con la indumentaria deportiva del Vasco, el futbolista fue conducido por varios agentes hacia la salida de las instalaciones del club.
3. Un operativo que sacudió al Vasco. La detención del atacante se produjo durante las actividades del plantel profesional y generó repercusión en el fútbol brasileño.
Imágenes de la captura. GloboNews difundió un video en el que se observa al delantero rodeado de policías durante el procedimiento.
Bajo investigación judicial. Corrêa es investigado por sus presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con el tráfico de drogas y armas.
Operación A Tropa. La captura forma parte de la segunda fase de un operativo dirigido por la Policía Civil de Espírito Santo.
El pasaporte ya estaba retenido. A finales de octubre, el delantero tuvo que entregar su documento de viaje por disposición judicial, como parte de las medidas cautelares.
Los investigadores analizaron comunicaciones telefónicas que consideran relevantes para establecer las posibles conexiones del jugador con personas investigadas.
El club carioca informó que puso su departamento jurídico a disposición del futbolista y que seguirá de cerca el desarrollo del proceso.
La detención representa un duro golpe para la carrera de Corrêa, quien juega en el Vasco da Gama desde 2024.
El atacante brasileño había disputado 46 partidos y marcado seis goles durante la actual temporada, antes de quedar en el centro de la investigación.