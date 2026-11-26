La ex miss Universo, Fátima Bosch y su novio el empresario Alejandro Canahuati Farah arribaron este jueves a Honduras tras entregar la corona del Miss Universo 2026 en Puerto Rico. Conoce más detalles.
DIARIO LA PRENSA constató que la pareja arribó en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México, que aterrizó a las 11:00 de la mañana en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula.
La llegada de ambos ocurre luego de que Bosch hiciera pública su relación sentimental con el empresario sampedrano, con quien había sido vinculada desde hace varias semanas, pero cuya relación no había confirmado hasta el miércoles 25 de noviembre mediante fotografías y mensajes publicados en sus historias de Instagram.
A su salida del aeropuerto de Ciudad de México, la exreina universal de belleza fue abordada por periodistas que le preguntaron sobre su vida sentimental y su reciente noviazgo con Canahuati. Sin embargo, la mexicana prefirió no profundizar en el tema y dejó claro que desea mantener esa parte de su vida en privado.
"Bueno, es mi vida privada, la verdad, prefiero mantenerla así", respondió ante las preguntas de los medios.
Fátima el miércoles en sus historias de Instagram le dedicó un mensaje de agradecimiento a Alejandro Canahuati Farah "Gracias por acompañarme eneste proceso, sé que no fue fácil, gracias por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, and everything in between".
Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Fátima Bosch visita territorio hondureño, la mexicana estuvo por primera vez en el país el 9 de septiembre de 2026, cuando llegó a San Pedro Sula como invitada especial de Miss Universe Honduras 2026, durante las actividades previas a la elección de la nueva representante nacional.
Durante aquella visita, la entonces Miss Universo participó en el conversatorio "Creyendo en ti", desarrollado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), donde compartió con estudiantes, candidatas y público en general algunas de sus experiencias, los obstáculos que enfrentó y el camino que recorrió para alcanzar la corona internacional.
La reina mexicana también participó en actividades relacionadas con el certamen hondureño y el 11 de septiembre asistió como invitada de honor a la gala final de Miss Honduras Universo 2026, celebrada en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula. En esa ocasión, tuvo la responsabilidad de colocar la corona a la nueva representante de Honduras, Luisa Pineda.
En medio de la atención que ahora genera su relación con el empresario hondureño, también salió a la luz un video que mostraría uno de sus primeros encuentros durante una cena en Honduras. La grabación fue difundida por el filmmaker Daniel Mancia, quien aseguró que captó el momento sin imaginar que posteriormente ambos confirmarían su romance. En las imágenes se observa a Bosch y Canahuati conversando durante una convivencia.
¿Quién es Alejandro Canahuati? Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, Cortés, y se desempeña como subgerente general de Industrias Pacer, compañía vinculada al sector textil y comercial. Es hijo del empresario hondureño Mario Canahuati, quien también fue canciller de la República durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Los rumores sobre el romance de Fátima Bosch y Alejandro Canahuati comenzaron a tomar fuerza a finales de octubre, cuando ambos fueron vistos juntos durante una visita a Mérida, México. Posteriormente, el 25 de noviembre, Bosch compartió fotografías junto al empresario, una de ellas todavía con la corona universal, acompañada del mensaje: "Él. Ese es el pie de foto".