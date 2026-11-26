En medio de la atención que ahora genera su relación con el empresario hondureño, también salió a la luz un video que mostraría uno de sus primeros encuentros durante una cena en Honduras. La grabación fue difundida por el filmmaker Daniel Mancia, quien aseguró que captó el momento sin imaginar que posteriormente ambos confirmarían su romance. En las imágenes se observa a Bosch y Canahuati conversando durante una convivencia.