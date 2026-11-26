El resumen del día jueves 26 de noviembre del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 que nos dejó otras goleadas escandalosas y a dos selecciones más de la Concacaf eliminadas, así como nuevos clasificados a dieciseisavos de final.
Una ráfaga de goles en la primera parte impulsó a una Italia con diez jugadores hasta la cima del Grupo E del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, tras vencer por 1-3 a una Uzbekistán que deberá esperar para saber si avanza a los dieciseisavos de final.
Tommaso Casagrande abrió el marcador con un gran cabezazo. Federico Croci amplió la ventaja desde el punto penal y Thomas Corigliano sumó el tercero con una definición precisa. El rumbo del partido pudo cambiar cuando Riccardo Cassano vio la segunda amarilla y salió expulsado al minuto 65; aunque Sukhrob Sadirjanov descontó poco después, la remontada quedó lejos.
Costa de Marfil consiguió el triunfo que necesitaba para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 después de ganarle por 1-3 a Jamaica, selección de la Concacaf que dice adiós al torneo.
Harafat Diabate falló un penal en el arranque para los africanos, pero la jugada quedó en anécdota cuando Abdoul Doumbia puso en ventaja a los suyos de cabeza poco después. Dos tiros de esquina más resultaron decisivos y Koudougnon Drebo firmó un rápido doblete para estirar la diferencia. Jamone Lyle descontó para Jamaica, aunque resultó insuficiente.
Jamaica se despidió del Mundial Sub-17 en cero, no logró ganar ni un partido ni sumar ningún punto. Una decepción más para la Concacaf.
Senegal y Tayikistán repartieron puntos 1-1 para avanzar en el segundo y tercer lugar, respectivamente, a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Sidy Barhama Ndiaye superó a su marca y colocó el balón junto al palo para firmar un gran primer gol, aunque Mehrubon Odilzoda respondió desde el punto penal tras una mano en el área.
Croacia protagonizó una de las goleadas del día en el Mundial Sub-17 al endosarle 7-0 a otra selección de la Concacaf, Cuba, que también está eliminada. Los croatas siguen adelante en el certamen.
Toni Ruso e Izak Jezic desataron el ataque para que el equipo de Marijan Budimir avanzara como líder del Grupo F del Mundial Sub-17. Vito Jakovljevic y Patrik Lacic también marcaron para Croacia, que mostró solvencia en la pelota parada. Kevin Méndez se marcha con la frente en alto tras firmar dos grandes atajadas que frenaron la cuenta.
La Selección de Cuba se suma a las decepciones de la Concacaf con cero puntos tras perder sus tres partidos de la fase de grupos.
Malí aseguró el primer lugar del Grupo G del Mundial Sub-17 con paso perfecto tras vencer a Vietnam, que queda eliminada. Sanaba Keita anotó el primero con un zurdazo de primera al ángulo, luego de un buen pase filtrado de Makan Sacko. Con Vietnam volcada al ataque, Djigui Koita marcó el segundo para sentenciar el resultado.
Bélgica obtuvo su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras golear sin piedad 0-6 a Nueva Zelanda, resultado que deja fuera al conjunto oceánico.
El capitán Preben Blondeel adelantó de cabeza al cuadro belga apenas al minuto tres y antes del descanso cayeron cuatro tantos más. Matteo Soria firmó un doblete, mientras que Tinus Moorthamer y Kiyan Achahbar también anotaron. Un potente disparo de Jelle Driessen puso el sexto en el arranque del segundo tiempo.
España ganó un duelo entre selecciones ya clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 para cerrar la primera fase con tres victorias y tres arcos en cero tras ganar 0-2 a Marruecos.
Ebrima Tunkara abrió el marcador para España ante Marruecos con una definición precisa tras un pase largo de Sergi Mayans. Guillermo Trujillano, quien ingresó al descanso, anotó después su quinto gol del torneo para igualar a su compañero Rafa Cruz en lo más alto de la tabla de goleadores del Mundial Sub-17.
China aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 con una goleada escandalosa de 8-0 contra la débil Fiyi.
Zhao Songyuan, tras su doblete frente a Marruecos, empujó el balón para adelantar pronto al conjunto asiático. Luego Kameli Keresoni le atajó un penal a Wan Xiang, pero este se redimió con dos buenas anotaciones.
Kuang Zhaolei también firmó un doblete, mientras que Xhang Junhao y Liang Shiyu entraron desde el banco para marcar. Sialesi Vatanitawake anotó en propia puerta para Fiyi, que se despide en la fase de grupos. Fiyi es de las peores selecciones del Mundial Sub-17.
Estos son los resultados que nos dejaron el segundo día de la tercera jornada del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.