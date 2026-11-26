Harafat Diabate falló un penal en el arranque para los africanos, pero la jugada quedó en anécdota cuando Abdoul Doumbia puso en ventaja a los suyos de cabeza poco después. Dos tiros de esquina más resultaron decisivos y Koudougnon Drebo firmó un rápido doblete para estirar la diferencia. Jamone Lyle descontó para Jamaica, aunque resultó insuficiente.