¡Arde el mercado de fichajes en Honduras! Entérate de las últimas noticias, altas, bajas y rumores que sacuden a la Liga Nacional.
El guardameta colombiano Javier Orobio fue anunciado como nuevo jugador del CD Real Tegus de cara al próximo torneo de la Liga de Ascenso, convirtiéndose en el primer futbolista extranjero en los 10 años de historia de la institución capitalina.
Bryan Moya volverá a jugar en el fútbol burocrático en Norteamérica y se unirá al Borussia Nola de New Orleans para disputar un nuevo torneo. Reforzará a este equipo para jugar la Huastecopa FUTHA 2026, certamen que va a realizarse en México donde hay mucho dinero en premios.
Omar Rosas: El mexicano, quien en su momento formó parte del Real España, fue anunciado como fichaje del Borussia Nola de New Orleans
Mike Arana da el salto al fútbol europeo: el extremo ofensivo se convierte en nuevo jugador del Universitatea Craiova, club que compite en la Primera División de Rumania.
Giancarlo Sacaza ya firmó su contrato con el Austin FC y su salida de Motagua rumbo a la MLS está concretada. El futbolista hondureño tiene todo definido para dar un nuevo paso en su carrera profesional y emprender una aventura en el fútbol de Estados Unidos.
El futbolista hondureño Alejandro Reyes podría volver a convertirse en legionario para la próxima temporada, luego de despertar el interés de uno de los clubes grandes del fútbol de Costa Rica, que buscaría incorporarlo de cara al próximo campeonato.
Alejandro Reyes despierta el interés del fútbol costarricense: el Herediano tendría en la mira al volante hondureño, cuyo contrato con Motagua finaliza en diciembre.
Osmel Medina se marcha al fútbol de Brasil: el jugador hondureño emprenderá una nueva aventura internacional tras concretar su llegada al Manauara Esporte Clube, equipo al que se incorporará procedente del Génesis FC.
El mercado de fichajes del fútbol hondureño podría tener una historia llamativa con Carlos Rodríguez, futbolista y tiktoker del Palestino que estaría despertando el interés de varios clubes de la Liga Nacional de Honduras de cara a una posible incorporación.
Rubilio Castillo: El delantero hondureño está listo para volver a las canchas a partir de enero del 2027. Hay varios clubes que lo pretenden.
Liga Deportiva Alajuelense le hizo una propuesta formal de dos años a Jorge Benguché para ficharlo en diciembre cuando termine su contrato con Olimpia. El conjunto merengue le trasladó su deseo de renovarlo.
Daniel Aparicio: Tras desligarse del Real España, el defensor panameño está en la órbita del Club Tampico Madero de la segunda división de México.
Edrick Menjívar: Diario LA PRENSA conoció de que el portero tiene negociaciones avanzadas para renovar contrato con Olimpia.
Diario LA PRENSA conoció de que es un hecho de que Yustin Arboleda no seguirá en las filas del Olimpia de cara a la próxima campaña.
Diario LA PRENSA conoció de que el defensor uruguayo Emanuel Hernández no seguiría en las filas del Olimpia de cara a la próxima campaña.
Motagua y Olimpia están interesados en el fichaje de Eric Puerto, quien no sigue en el Bate de Bielorrusia. Su ficha le pertenece al Platense
Javier López reveló el futuro de Rodrigo Gómez en Motagua: yo soy una persona muy frontal, yo no me tengo que esconder. Él además sabe lo que va a pasar en su futuro porque yo se lo dije personalmente hace un mes. O sea, él tiene muy claro qué es lo que va a pasar al final del campeonato", subrayó.
David Ruiz cerró su etapa con Red Bull New York luego de finalizar el préstamo que lo llevó al conjunto neoyorquino desde Inter Miami para la temporada 2026. El hondureño disputó cuatro partidos con los Red Bulls desde su llegada en septiembre. El mediocampista regresará ahora a Inter Miami, aunque su futuro todavía está por definirse, ya que el acuerdo entre ambos clubes contemplaba una opción de compra para Red Bull New York.
El presiente Daniel Otero reveló que Marathón tiene nuevo delantero de cara a la próxima campaña, es un sudamericano.
Odín Ramos sería cedido a préstamo a otro club de la Liga Nacional de Honduras por parte del Marathón.