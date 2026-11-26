Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento este jueves 26 de noviembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9213 por dólar, mientras que la tasa de venta se estableció en L27.0559.

En comparación con el miércoles 25 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron un aumento de L0.0022. En la jornada anterior, la compra se ubicó en L26.9191 y la venta alcanzó los L27.0537. Este movimiento representa un nuevo incremento en el precio de la divisa estadounidense frente a la moneda nacional.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?