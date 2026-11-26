Los riesgos en esas rutas y pasos obligan a los buques a tomar rutas más largas, lo que prolonga los tiempos de tránsito, aumenta los costos de combustible, provoca congestión portuaria y hace que el escenario que enfrenta esta industria sea incierto.

Ginebra, Suiza. Los conflictos bélicos en torno a algunas de las principales rutas marítimas del mundo y puntos estratégicos de paso han provocado un estancamiento del comercio marítimo, que de continuar pueden aumentar el costo de la vida a nivel mundial, según el análisis publicado este jueves por la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo.

Asimismo, reveló que las simulaciones hechas por el organismo muestran que si la crisis de los precios del combustible de este año se prolonga hasta 2027, el simple aumento de los costes de transporte marítimo podría hacer que los precios al consumo en los países menos desarrollados se dupliquen con respecto al incremento medio mundial.

Defendió la necesidad de "una mejor preparación, una cooperación internacional más sólida, normas predecibles e inversiones en el futuro de la flota mundial", de la cual el 42 % tiene más de veinte años.

En una rueda de prensa para presentar estos datos, el secretario general interino de la UNCTA, Pedro Moreno, sostuvo que "la resiliencia no puede basarse simplemente en buscar rutas alternativas cada vez que se produce una crisis".

"Los puertos alternativos, las redes de transporte terrestre y las soluciones logísticas han contribuido a mantener el comercio en movimiento, aunque a un costo mayor", señala el análisis, que prevé un crecimiento nulo este año en el transporte marítimo internacional, frente a un aumento del 1,9 % en 2025 y del 3,9 % el año anterior.

La situación geopolítica, con los conflictos en Oriente Medio, Irán y Ucrania que tienen un impacto directo en los corredores marítimos del estrecho de Ormuz, el Mar Rojo y el canal de Suez y el Mar Negro, ha generado una volatilidad en los fletes, que se duplicaron entre enero y agosto de este año.

Esto pone bajo presión las cadenas de suministro, en particular en los países en desarrollo, porque afectan a los costos de producción y a la disponibilidad de importaciones esenciales.

La UNCTAD confirma en su análisis que el conflicto en Oriente Medio, que empezó por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero, ha reducido drásticamente el tráfico a través del estrecho de Ormuz, por el que transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otras materias primas estratégicas, incluidos fertilizantes.

Antes de las perturbaciones, alrededor de 120 buques cruzaban el estrecho cada día. A principios de marzo, el tráfico (medido en tonelaje bruto) había disminuido aproximadamente un 95 %.

En cifras mensuales, los tránsitos por Ormuz oscilaban entre los 3.500 y 4.000 barcos desde inicios de 2024 hasta el inicio del conflicto armado y según las cifras de septiembre producidas por UNCTAD ahora se encuentran en torno a los 500 navíos.

De otro lado, la inestabilidad en el mar Rojo ha obligado a muchos buques a utilizar la ruta más larga que rodea el cabo de Buena Esperanza, aunque los problemas que esto implica han hecho que algunos operadores de líneas regulares hayan regresado al primer corredor.

Por su parte, los envíos de cereales a través del mar Negro siguen expuestos a riesgos de seguridad, mientras que las restricciones y los cambios en los flujos de tráfico han afectado a las operaciones del canal de Panamá, sostiene el análisis.

Estas perturbaciones han afectado a lo largo de los últimos meses al comercio de petróleo y gas, de fertilizantes y de insumos industriales, como los productos petroquímicos y el aluminio.

Algunos de los más afectados están siendo los países que dependen de las importaciones de alimentos y energía, ya que las tarifas de los buques petroleros que transportan crudo alcanzaron máximos históricos en algunas rutas.

Sin embargo, potencialmente la población de todo el planeta podría sufrir el impacto de toda esta situación: la UNCTAD estima que un aumento sostenido del 70 % al 80 % en los costos del combustible marítimo, en comparación con los niveles anteriores a febrero, elevaría los precios al consumidor un 0,19 % a nivel mundial, un 0,27 % en los pequeños Estados insulares en desarrollo y un 0,35 % en los países más pobres.

En términos de ingresos reales, éstos se reducirían un 0,20 % en el mundo, 0,30 % en los países menos avanzados y 0,33 % en los países insulares. Estas dos últimas categorías de países son consideradas más vulnerables porque disponen de menos conexiones marítimas, menos alternativas para importar y poco margen para absorber costos adicionales.

Como una reflexión dirigida a la industria, la UNCTAD señaló que la renovación de la flota y el uso de buques más eficientes pueden reducir el impacto del aumento de los precios de los combustibles fósiles y a la vez reducir las emisiones, aunque al mismo tiempo reconoce que la situación que se vive puede retrasar las inversiones.