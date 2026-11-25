El mercado de fichajes comienza a sacudirse en Europa y un nombre de la zona de Concacaf aparece entre los posibles candidatos para reforzar al Paris Saint-Germain.
El conjunto francés estaría evaluando alternativas para fortalecer su ataque de cara a la segunda mitad de la temporada, luego de sufrir dos bajas importantes que han encendido las alarmas en el equipo dirigido por Luis Enrique.
Las lesiones de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué representan un duro golpe para las aspiraciones del vigente campeón europeo.
Kvaratskhelia, una de las figuras ofensivas del PSG, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en octubre, durante el partido de Champions League contra el Barcelona.
Semanas después, Doué padeció una lesión similar durante el encuentro frente al Niza, aumentando los problemas de una plantilla que deberá afrontar compromisos importantes sin dos de sus principales alternativas en ataque.
La situación ha provocado que distintos nombres comiencen a aparecer en las informaciones relacionadas con el mercado invernal. El PSG necesita analizar cómo cubrir las ausencias, especialmente en las bandas, donde la capacidad para desbordar, superar rivales en el uno contra uno y generar ocasiones puede resultar determinante para mantener el nivel ofensivo del equipo.
En ese contexto, el nombre de un futbolista de Concacaf ha comenzado a circular entre las posibles alternativas del club parisino.
Se trata de Julián Quiñones, delantero que representa a la selección de México y que actualmente milita en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.
La posibilidad de que Quiñones dé el salto al fútbol europeo ha despertado interés por el perfil del atacante, su capacidad goleadora y su experiencia en diferentes competiciones.
Distintos reportes lo vinculan con el Paris Saint-Germain, que buscaría reforzar su ataque durante el mercado de invierno ante las lesiones de dos de sus extremos.
Sin embargo, sacarlo del Al-Qadsiah no sería sencillo: el equipo saudí habría establecido una cláusula de rescisión de 200 millones de dólares, aunque su valor de mercado es considerablemente menor.
Quiñones tiene contrato con Al-Qadsiah hasta 2029, después de renovar su vínculo. Según distintos informes, el club fijó una cláusula de salida de 200 millones de dólares. No obstante, Transfermarkt calcula su valor en 70 millones de euros.
El equipo saudí lo compró al Club América en junio de 2024 por más de 16 millones de dólares.
Julián Andrés Quiñones se ha convertido en uno de los delanteros más reconocidos del fútbol mexicano en los últimos años. Nacido el 24 de marzo de 1997 en Colombia, el atacante desarrolló buena parte de su carrera en México, donde destacó por su potencia física, movilidad dentro del área y capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo.
La posibilidad de que Quiñones llegue al Paris Saint-Germain supondría uno de los movimientos más llamativos para un futbolista de la zona de Concacaf. El atacante tendría la oportunidad de competir en una de las principales ligas europeas y de demostrar su capacidad en un equipo acostumbrado a disputar títulos nacionales e internacionales.