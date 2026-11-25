El Olimpia recibió una noticia que generó preocupación en el entorno del fútbol hondureño luego de que uno de sus futbolistas sufriera un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir con sus obligaciones deportivas.
El percance ocurrió en las inmediaciones del Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, donde el conjunto merengue realiza habitualmente sus entrenamientos.
La situación encendió las alarmas entre los aficionados del equipo capitalino, especialmente por tratarse de un jugador que forma parte de la plantilla del vigente protagonista del fútbol nacional.
Kevin Josué Güity, sufrió un accidente automovilístico cuando se desplazaba hacia el entrenamiento del primer equipo merengue.
La noticia fue confirmada por el propio conjunto albo mediante un comunicado oficial, en el que detalló las circunstancias preliminares del percance y brindó información sobre el estado de salud del futbolista hondureño.
Según la información preliminar divulgada por Olimpia, el jugador se dirigía a cumplir con sus compromisos deportivos cuando se produjo el accidente. En el trayecto, Güity habría realizado una maniobra evasiva para evitar una colisión con otro automóvil que presuntamente invadió su derecho de vía.
Esta situación habría provocado que el futbolista perdiera el control de su vehículo, ocasionando el percance en las inmediaciones del centro de entrenamiento del equipo albo.
El incidente generó preocupación entre los seguidores del Olimpia y los aficionados al fútbol hondureño, especialmente porque se trata de un jugador que forma parte del primer equipo de una de las instituciones más importantes del país.
Tras el accidente, los servicios médicos del Olimpia le brindaron atención inmediata en el lugar de los hechos. Posteriormente, el jugador fue trasladado a la Policlínica, donde quedó bajo evaluación para que los especialistas realizaran los estudios correspondientes.
El club explicó que el futbolista se encontraba estable y bajo observación médica, como medida preventiva para vigilar su evolución durante las horas posteriores al incidente.
Hasta la información comunicada oficialmente por la institución, no se habían detallado públicamente posibles lesiones específicas ni el tiempo que podría necesitar para recuperarse.
La institución merengue manifestó que continuará brindándole a Kevin Güity todo el respaldo y acompañamiento necesario tras lo ocurrido. Además, indicó que informará oportunamente sobre cualquier novedad relevante relacionada con su estado de salud.
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Por ahora, la principal noticia es que Kevin Güity se encuentra estable, según el comunicado de Olimpia. La institución continuará vigilando su evolución y será la encargada de comunicar información oficial sobre su estado de salud.
El defensor forma parte de una generación de futbolistas hondureños que busca consolidarse en el máximo nivel del balompié nacional. Por ello, el accidente ha despertado el interés de los aficionados, que permanecen pendientes de su recuperación.