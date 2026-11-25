La reconocida Sandra Díaz del Valle, presentadora, creadora de contenido y figura de la gastronomía hondureña falleció el miércoles 10 de junio de 2026, precisamente el día en que cumplía 46 años. Meses después, el caso volvió a cobrar relevancia tras la captura del médico que la atendió antes de su muerte.
Sandra Díaz era originaria del municipio de La Libertad, en el departamento de Comayagua. Con el paso de los años se ganó el cariño del público por su carisma, cercanía y pasión por la cocina, cualidades que la convirtieron en uno de los rostros más conocidos de la televisión hondureña.
Antes de su fallecimiento formaba parte del talento de TV Azteca Honduras, donde participaba en el programa matutino "Venga la Alegría". En este espacio compartía recetas, consejos culinarios y recomendaciones relacionadas con el bienestar y el estilo de vida, consolidando una comunidad de seguidores que también la acompañaba en las plataformas digitales.
Además de su trayectoria televisiva, Sandra mantenía una relación con Juan Fernando Lobo, conocido como Juanfer, con quien compartía pantalla en el programa «La Receta del Amor». La pareja había construido una conexión que trascendía las cámaras y era seguida con cariño por sus espectadores.
El miércoles 10 de junio, la vida de la chef dio un giro inesperado cuando acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa. Se trataba del Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde recibió atención del médico Pablo Alberto Cerritos Herrera, quien, de acuerdo con las investigaciones, era su médico de confianza.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Díaz acudió al establecimiento para someterse a un tratamiento estético conocido como "cóctel para el rostro".
De acuerdo con la versión de su pareja y las diligencias del caso, después de la aplicación de un medicamento en la zona de la nuca, la chef manifestó sentir una fuerte descarga eléctrica en el cuerpo.
El expediente fiscal señala que el médico ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello. Después de este procedimiento, la paciente comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general.
La situación se agravó cuando Sandra se desvaneció. Ante su deterioro, el médico solicitó su traslado de emergencia a un centro hospitalario. Su pareja, Juan Fernando Lobo, la llevó en su vehículo particular hasta el Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales.
En declaraciones ofrecidas anteriormente, Cerritos explicó que intentó auxiliarla mediante primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La muerte de Sandra Díaz ocurrió el mismo día de su cumpleaños número 46 y generó consternación entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y seguidores.
"Su presión arterial fue bajando en el camino y continuamos dándole atención. Yo mismo la entregué en el hospital", expresó en aquella ocasión.
Tras confirmarse el fallecimiento, sus familiares presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran las circunstancias en las que recibió el tratamiento y las posibles responsabilidades relacionadas con su muerte. TV Azteca Honduras también compartió una nota de duelo en sus redes sociales.
Meses después, el caso volvió a la actualidad luego de que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentara un requerimiento fiscal contra el médico Pablo Alberto Cerritos Herrera, acusado como presunto responsable del delito de homicidio imprudente grave por la muerte de la reconocida chef hondureña.
Posteriormente, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron una orden judicial y capturaron al profesional de la medicina el martes 24 de noviembre.
De esta manera, la muerte de Sandra Díaz, quien conquistó a miles de hondureños con su talento culinario y personalidad frente a las cámaras, continúa bajo investigación. Ahora, el caso deberá seguir su curso en los tribunales, donde se determinará la eventual responsabilidad penal del médico señalado por el Ministerio Público.