Siete días después de las masacres que dejaron 12 muertos en Yorito, departamento de Yoro, el hombre al que las autoridades señalan como cabecilla del Cartel del Diablo sigue libre. Esteban Gumercindo Ferrera Rodas no ha sido visto por las fuerzas de seguridad, pero, según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, es probable que no se haya ido de la zona. Así lo revelaron, en exclusiva a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, fuentes cercanas que conocen de primera mano cómo se mueve y quiénes lo protegen.