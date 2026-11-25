Al ingresar escoltada por agentes policiales a los tribunales de San Pedro Sula este miércoles 25 de noviembre, Kenia Griselda Sierra Palma, conocida como alias "La Kenka", respondió ante la prensa sobre los señalamientos que la vinculan sentimentalmente con Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, presunto líder dela estructura criminal del mismo nombre en Yoro.
La comparecencia en la capital industrial responde a su aprehensión ejecutada el pasado lunes 23 de noviembre en una zona montañosa del municipio de Yorito, Yoro.
En esa misma intervención táctica fueron detenidos cinco hombres identificados preliminarmente como miembros de la Pandilla 18, incautándose además un lote de armamento, municiones y material explosivo que permanece bajo peritaje.
Tras el traslado de los seis requeridos desde el departamento de Yoro, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) formalizó la acusación en su contra por el delito de asociación terrorista.
Las indagaciones buscan determinar el grado de participación de Sierra Palma en actividades ilícitas, así como establecer si existe una alianza operativa entre la Pandilla 18 y el grupo encabezado por Ferrera Rodas.
"Yo no soy mujer de nadie", afirmó la joven frente a los medios de comunicación mientras era conducida a su audiencia inicial. "Yo no soy mujer de nadie, ni familia de nadie", añadió. "Déjense de mier..." y "a ustedes no les importa", fueron algunos de sus otros dichos ante medios de comunicación.
Este proceso judicial se deriva de las operaciones de rastreo desplegadas tras la masacre que cobró la vida de 12 personas el pasado 18 de noviembre en esa región. Entretanto, los cuerpos de seguridad mantienen activos los cercos de búsqueda para capturar a El Diablo, por cuya ubicación las autoridades ofrecen una recompensa de cinco millones de lempiras.
Siete días después de las masacres que dejaron 12 muertos en Yorito, departamento de Yoro, el hombre al que las autoridades señalan como cabecilla del Cartel del Diablo sigue libre. Esteban Gumercindo Ferrera Rodas no ha sido visto por las fuerzas de seguridad, pero, según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, es probable que no se haya ido de la zona. Así lo revelaron, en exclusiva a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, fuentes cercanas que conocen de primera mano cómo se mueve y quiénes lo protegen.
Según su relato, se esconde entre la montaña y la ciudad, no duerme dos noches seguidas en el mismo lugar, se desplaza en motocicleta por caminos de tierra, lo acompañan vigías que le abren paso y su seguridad está en manos de hombres con formación militar. No es la primera vez que el Estado va tras él, pues desde hace meses es el objetivo de operativos masivos en el departamento, y una y otra vez ha logrado escapar.
En septiembre de 2026, el Cartel del Diablo fue declarado organización terrorista. La declaratoria faculta a las fuerzas de seguridad a ejecutar operativos especiales e intervenir territorios de alto riesgo, y somete a los integrantes del grupo a penas agravadas bajo un régimen penitenciario de máxima seguridad y aislamiento estricto.
Esta es una captura de pantalla de uno de los videos en los que, aparentemente, aparecen la detenida y El Diablo. Desde entonces, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han golpeado a la estructura con más de 40 de sus miembros capturados y más de cinco muertos en enfrentamientos con las autoridades. Pero el hombre que la encabeza sigue fuera de su alcance.
De acuerdo con las fuentes, el cabecilla no permanece en un solo sitio, sino que rota entre dos a cinco refugios ubicados en zonas rurales y montañosas del departamento, alejados de las carreteras principales y de difícil acceso para vehículos.