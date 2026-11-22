La Policía Nacional mantiene una intensa operación en el departamento de Yoro para desarticular el denominado Cártel del Diablo, luego de que tres presuntos integrantes de esa estructura criminal murieran abatidos durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El despliegue también tiene como objetivo localizar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como el presunto cabecilla de la organización.
Los tres hombres abatidos fueron identificados como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de "Minikeke"; Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito"; y Ciro Laínez Martínez.
Los sospechosos murieron la tarde del sábado 21 de noviembre durante un enfrentamiento con los equipos policiales y militares que participan en las operaciones desplegadas en Yoro.
El enfrentamiento se registró durante allanamientos y operaciones especiales ejecutadas en municipios intervenidos del departamento.
El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, comisionado Lenin Pineda Bocanegra, confirmó que los tres sospechosos murieron durante el intercambio de disparos.
De acuerdo con la información dada a conocer por el portavoz policial, otros presuntos integrantes de la organización lograron escapar, por lo que los equipos de seguridad continuaron con las labores de persecución. Asimismo, aseguró que no se reportaron policías heridos durante el enfrentamiento, aunque las operaciones seguían en desarrollo.
Las acciones forman parte de un amplio despliegue de seguridad que involucra a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio Público. Los efectivos mantienen cercos en sectores rurales y urbanos, además de realizar registros a personas, vehículos y viviendas para localizar a los sospechosos.
En el lugar donde fueron abatidos los tres presuntos miembros se encontraron antenas de internet, ropa y alimentos.
Asimismo, también llamó la atención el hallazgo de una figura en miniatura de la santa muerte.
En las operaciones participan más de 200 efectivos policiales y militares, con presencia en zonas montañosas y comunidades de difícil acceso. Las autoridades también han utilizado helicópteros, vehículos especiales, motocicletas, equipos de inteligencia y tecnología para ampliar la cobertura de búsqueda.
El operativo incluye patrullajes de largo alcance y reconocimientos terrestres en sectores donde las autoridades sospechan que podrían esconderse los integrantes de la organización.
Uno de los puntos inspeccionados se encuentra entre las aldeas de El Higuero y El Higuerito, en Yorito, donde elementos de la Policía Militar localizaron una cueva que presuntamente habría sido utilizada como refugio. En el interior de la gruta, los uniformados encontraron cuatro recipientes plásticos utilizados para almacenar agua y huellas de calzado que indicarían actividad humana reciente. Antes de ingresar, los equipos utilizaron gas lacrimógeno para descartar la presencia de personas en el lugar.
La búsqueda está centrada en Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como El Diablo, a quien las autoridades identifican como presunto líder del Cártel del Diablo. El sospechoso es señalado de dirigir una estructura criminal que opera en diferentes municipios de Yoro y que ha sido objeto de investigaciones y operativos policiales durante los últimos meses.
La persecución se intensificó después de que el miércoles 18 de noviembre se registraran cuatro ataques armados en el municipio de Yorito. Los hechos ocurrieron en las comunidades de Vallecillo, donde fueron asesinadas nueve personas en tres escenarios distintos, y Pacayales, donde murieron otras tres, para un total de 12 víctimas.
Después de los ataques, el denominado Cártel del Diablo se atribuyó las 12 muertes mediante videos y mensajes difundidos en redes sociales, en los que también lanzó amenazas contra supuestos informantes. Las grabaciones fueron incorporadas a las investigaciones y aumentaron la presión de las autoridades para localizar a los responsables.