Uno de los puntos inspeccionados se encuentra entre las aldeas de El Higuero y El Higuerito, en Yorito, donde elementos de la Policía Militar localizaron una cueva que presuntamente habría sido utilizada como refugio. En el interior de la gruta, los uniformados encontraron cuatro recipientes plásticos utilizados para almacenar agua y huellas de calzado que indicarían actividad humana reciente. Antes de ingresar, los equipos utilizaron gas lacrimógeno para descartar la presencia de personas en el lugar.