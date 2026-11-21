La pasarela de trajes típicos de Miss Universo 2026 se convirtió en una vitrina de expresiones culturales, colores y tradiciones de distintas partes del mundo. En esta segunda entrega, más candidatas mostraron propuestas que combinaron elementos históricos, símbolos nacionales, vestimentas tradicionales y elaboradas creaciones de diseño, en una jornada donde cada atuendo contó una historia y llevó un fragmento de su país al escenario internacional.
Clara Vegas de Venezuela
Jenna-Monét Queeley de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Justus Kelley de los Estados Unidos de América
Lucía Piñeyro de Uruguay
Vinita Manoo de Trinidad y Tobago
Itiya Dube de Suiza
Josefin Strand de Suecia
Anna Ličková de Eslovaquia
Bajabulise Thela de Sudáfrica
Selena Grant de Islas Turcas y Caicos
Jennifer Barreto de Puerto Rico
Misbah Ashad de Pakistán
Vivica Lewandowski de Polonia
Bea Millan-Windorski de Filipinas
Luren Márquez de Perú
Gretha Matiauda de Paraguay
Gabriela Lineth González de Panamá
Abelone Smedsrud de Noruega
Jasmine Blandford de Nicaragua
Georgia Waddington de Nueva Zelanda
Melissa Bottema de Países Bajos
May Grace Parry de Myanmar
María Vargas de México
Perla Harb del Líbano
Lāsma Kuhtarska de Letonia
Medina Ermekova de Kirguistán
Shawndra Henfield de Bahamas
Sayuki Ito de Japón
Giada Folcia de Italia
Danielle Yablonka de Israel
Samantha Slewa de Irak
Kaziah Liz Mejo de la India
Maristella Okpala de Nigeria
Adelina Castillo de Guatemala
Olivia Vasilopoulos de Grecia
Jennifer Zhou de Hong Kong
Garancé Authié de Francia
Celina Weil de Alemania
Veera Grönlund de Finlandia
Sonia Gergis de Egipto
Sofía Córdova de El Salvador