La pasarela de trajes típicos de Miss Universo 2026 se convirtió en una vitrina de expresiones culturales, colores y tradiciones de distintas partes del mundo. En esta segunda entrega, más candidatas mostraron propuestas que combinaron elementos históricos, símbolos nacionales, vestimentas tradicionales y elaboradas creaciones de diseño, en una jornada donde cada atuendo contó una historia y llevó un fragmento de su país al escenario internacional.