El estadio Morazán de San Pedro Sula se vistió de gala para albergar una nueva edición del clásico sampedrano entre Real España y Marathón.
El estadio Morazán de San Pedro Sula con un césped en buen estado.
Tres chicas que laboran en Real España posando para el lente de Diario LA PRENSA.
Una pareja sensación en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Una de las lindas edecanes que llegó al estadio Morazán de San Pedro Sula.
Desde antes del pitazo inicial, los alrededores del coloso sampedrano comenzaron a llenarse de aficionados que llegaron con la ilusión de disfrutar de uno de los partidos más esperados de la ciudad.
Las camisetas aurinegras y verdolagas se hicieron presentes en las gradas, reflejando una rivalidad histórica que trasciende generaciones y que vuelve a paralizar a San Pedro Sula cada vez que ambos equipos se encuentran frente a frente.
Una de las bellas periodistas que robó suspiros en el estadio Morazán.
La belleza también se hizo presente en las gradas, donde varias lindas aficionadas robaron suspiros y se llevaron las miradas durante el derbi sampedrano.
Una de las lindas chicas que posó para el lente de Diario LA PRENSA.
Momento de la llegada del presidente Elías Burbara del Real España.
Esta hermosa chica robó suspiros en la previa del clásico sampedrano entre Marathón y Real España.
Ella robó suspiros con su belleza y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada, cautivando las miradas de los aficionados que llegaron al estadio para disfrutar de una nueva fiesta del fútbol hondureño.
Bella chica de la Policía que también robó suspiros en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
En medio de la pasión, los cánticos y la rivalidad deportiva entre aurinegros y verdolagas, las chicas hondureñas destacaron con su encanto, sus sonrisas y el orgullo con el que lucieron los colores de sus equipos favoritos.
Ruth Palacios, chica que labora con la Liga Nacional de Honduras. La hermosa joven robó suspiros.
Hermosa aficionada del Marathón posando con orgullo.
Lindura: Ella es una de las bellas aficionadas del Real España que llegó al estadio Morazán.
Cinco edecanes que llegaron a realizar su labor.
El famoso personaje del Grinch también dijo presente en el derbi sampedrano y no pasó desapercibido.
Con su peculiar apariencia y su inconfundible estilo, se robó las miradas de los aficionados que llegaron para disfrutar del clásico entre Real España y Marathón. En medio de la pasión, los colores y el ambiente futbolero, el popular personaje le puso un toque de humor y diversión a una de las fiestas deportivas más esperadas de San Pedro Sula.