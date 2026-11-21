En todo este marco, el presidente horario del Bayern, Uli Hoeneb, abrió la puerta a las especulaciones en una charla con el programa televisivo Mesa Redonda del Domingo en la TV alemana donde reconoció que estaban en un “dilema” y planteó: “Tiene una enfermedad que no es fácil de curar, pero que se puede controlar razonablemente bien con medicamentos. Pero si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tenía antes...”. Tras esa pausa donde no terminó su frase, puso sobre la mesa: “Pero sigue cobrando. Imagínense si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: Lo que es capaz de hacer ahora no es lo que se estipuló en el contrato”.