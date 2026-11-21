Desde las 5 p. m., hora de Honduras, se está realizando la ronda preliminar del Miss Universo 2026, donde decenas de países ya han desfilado luciendo sus trajes representativos de su respectiva nación.
Sabrina Wang de China
Bianty Gomperts de Curazao
Valeria Mena de Bolivia
Mia Dio de Cuba
Mariale Acosta de Costa Rica
Samira Mahi de Bangladesh
Dalia Bucaram de Ecuador
Aliya Korotkaya de Bielorrusia
Armandina Cunha de Cabo Verde
Marcella Kozinski de Brasil
Dominga López de Chile
Juliana Myers de Islas Caimán
Aslihan Morali de Canadá
Audrey Moutongo Black de Camerún
Than Rthna de Camboya
Dominika Viktorie Kotoucková de República Checa
Fie Rose Lindegaard de Dinamarca
Melissa Núñez de República Dominicana
Jessi Kalambayi de República Democrática del Congo