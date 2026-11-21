El duelo entre Génesis FC e Independiente dejó mucho más que emociones, goles y una remontada de los Caninos en la Liga Nacional de Honduras
El 11 titular del Génesis que se enfrentó al Independiente en la ciudad de La Paz.
El 11 titular del Independiente.
Génesis FC firmó una remontada de carácter y venció 2-1 al Independiente en un emocionante partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Nohelia León, linda periodista de HCH que robó suspiros en el duelo Génesis vs Independiente.
Ella se dio tiempo para arreglarse minutos antes del inicio del juego.
Belleza: Kimberly Molina, periodista de Diario DIEZ, dijo presente en la cobertura del encuentro entre Génesis FC e Independiente.
Aficionado infiltrado con la camiseta del Motagua que llamó la atención.
Una de las personas que acaparó miradas en el estadio fue Emily Obando, hija del histórico exfutbolista hondureño César “Nene” Obando.
Emily disfrutó del ambiente futbolero en una jornada en la que ambos equipos protagonizaron un atractivo compromiso. Mientras los protagonistas luchaban por conseguir un resultado positivo sobre el terreno de juego, en las gradas también se vivía la emoción característica del balompié catracho.
Emily Obando es hija de César “Nene” Obando, uno de los nombres reconocidos en la historia del fútbol hondureño. Su padre dejó una huella importante en el balompié nacional gracias a su trayectoria como futbolista, especialmente por su vínculo con el Motagua y la Selección de Honduras.
Al minuto 48, el Independiente encontró el camino hacia el gol gracias a Óscar Cabrera, quien aprovechó un grave error en el despeje del defensor Fernando Sabillón para quedarse con el balón y sacar un remate que terminó en el fondo de las redes.
Gol del Génesis.. Bryan Félix protagonizó una gran jugada individual, condujo el balón hasta internarse en el área y definió con un remate cruzado ante la salida de Perelló para mandar la pelota al fondo de las redes.
Daniel Meléndez apareció para marcar el tanto de la remontada. El volante del Génesis recibió una gran asistencia de Gabriel Araújo y conectó la pelota de volea para enviarla al fondo de las redes, firmando el 2-1 que hizo estallar de alegría a los aficionados locales.
El gol significó mucho más que una victoria para Génesis. Fue el premio a la insistencia de un equipo que se negó a aceptar la derrota y que encontró en los minutos finales la contundencia necesaria para darle vuelta al resultado.
Juanfran, DT español del Independiente, evidenció su molestia tras la remontada del Génesis ante Independiente.
El entrenador español Juanfran estaba tan molesto que decidió irse del campo cuando el partido todavía no había terminado.
Daniel Meléndez fue el MVP del partido al marcar el gol del triunfo de Génesis.