La candidata de México, María Vargas, desfilará con una creación del diseñador jalisciense Joel García que se ha presentado bajo los nombres "Imperio Rosa" y "Cosmos Wixárika". Está inspirado en la biodiversidad y los humedales de México—con referencias a la península de Yucatán y los flamencos—junto con el rosa mexicano y la alegría de las tradiciones y carnavales. Predominan los tonos rosas (fucsia y pastel) con cristales, lentejuelas, abalorios, flecos de cuentas y un tocado y estructura posterior de plumas.