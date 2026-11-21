Varias participantes del Miss Universo 2026 ya han mostrado sus trajes nacionales (también llamados trajes típicos), antes de exhibirlos en la preliminar del certamen, que se realiza hoy a partir de las 5 p. m. (hora de Honduras).
Melissa Bottema, representante de Países Bajos, mostró su traje típico que está inspirado en "La noche estrellada", la pintura de Vincent van Gogh de 1889.
Recrea el cielo nocturno, las pinceladas ondulantes y los remolinos de la obra de Vincent van Gogh como homenaje al legado cultural neerlandés. Además, combina tonos azules intensos, amarillos y plateados en estructuras tridimensionales que simulan el movimiento del cielo.
Sayuki Ito, candidata de Japón en Miss Universo 2026, lució su traje típico llamado “RENJISHI — The Dancing Lions of Kabuki”, inspirado en el teatro tradicional japonés kabuki y en la obra Renjishi (los leones danzantes).
Hombros anchos, mangas marcadas y una silueta sobria inspirada en la hakama, adornada con flores de peonía que simbolizan elegancia y belleza. Su maquillaje y cabello se caracterizan por tener una base blanca con trazos dramáticos en rojo y negro al estilo kabuki, acompañada de cabello largo en tonos rojos y blancos para dar movimiento y fuerza en escena.
May Grace Parry, representante de Myanmar, lucirá en el desfile un traje típico que está inspirado en Vasundhara (conocida en la tradición birmana como Wathundaye), la deidad budista de la Tierra. Creado por TK Team, combina patrones tradicionales de Myanmar con alta costura contemporánea y caídas dramáticas en tonos oscuros.
La candidata de México, María Vargas, desfilará con una creación del diseñador jalisciense Joel García que se ha presentado bajo los nombres "Imperio Rosa" y "Cosmos Wixárika". Está inspirado en la biodiversidad y los humedales de México—con referencias a la península de Yucatán y los flamencos—junto con el rosa mexicano y la alegría de las tradiciones y carnavales. Predominan los tonos rosas (fucsia y pastel) con cristales, lentejuelas, abalorios, flecos de cuentas y un tocado y estructura posterior de plumas.
El traje típico de Mia Dio, representante de Cuba en Miss Universo 2026, se llama "La Dama de la Libertad" y es un homenaje a las Damas de Blanco y a los presos políticos cubanos, diseñado por Róyer Pérez. Rinde tributo al movimiento pacífico de mujeres que exigen la liberación de disidentes tras el encarcelamiento de 75 opositores en la Primavera Negra de 2003. Incorpora 75 retratos de presos políticos y 75 lágrimas de cristal que representan a las familias que esperaron su liberación.
La candidata local, de Puerto Rico, Jennifer Barreto, y su traje típico se llama “Moriviví: Renacer Borincano”, inspirado en la planta silvestre del moriviví (Mimosa pudica) y la resiliencia del pueblo puertorriqueño. Se basa en el moriviví, una planta conocida por cerrar sus hojas al tacto como mecanismo de protección y volver a abrirse. Representa la capacidad de protegerse en momentos difíciles, levantarse y renacer. Diseñado por Joshuan Aponte.
La representante de Curazao en Miss Universo 2026 es Bianty Rojer-Gomperts (también conocida como Bianty Gomperts), y su traje típico está inspirado en el Archivo Nacional de Curazao (Archivo Nashonal Kòrsou).
El icónico Archivo Nashonal Kòrsou, como tributo a un siglo de patrimonio, historia e identidad de la isla. Presentado bajo el lema History in the Making, celebra la memoria histórica, la resiliencia y las historias por escribir de Curazao, incorporando una estructura blanca ornamentada y una figura alusiva al patrimonio local.
Fie Rose Lindegaard, de Dinamarca, exhibirá su traje nacional que está inspirado en un cisne y la historia cultural danesa. Fue diseñado por el creador nicaragüense Neftali Jahaziel Espinoza en colaboración con la organización de Miss Universe Dinamarca. El centroamericano ya había trabajado previamente en el diseño de traje típico para Dinamarca en Miss Universo 2024, cuando Victoria Kjær Theilvig lució una creación inspirada en una diosa guerrera vikinga.