Es posible que se presente una insignificante alergia. Será pasajera.
ARIES (21 marzo - 20 abril).El día se presenta estupendo si tienes pareja. Si no es así, será muy fácil que surja una aventura que te hará feliz. Pueden aparecer pequeños problemas bancarios que te llevarán un buen rato solucionar.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu cuerpo te pide tranquilidad y sosiego para recuperarse de tanta actividad durante la semana. Pero tus ganas de salir y de ver a amigos no van a permitirte el lujo del descanso, lo notarás enseguida
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).La llegada de recursos económicos facilita las operaciones relacionadas con la vivienda y otras inversiones que necesiten de financiación importante. En general, buenos momentos en lo relacionado con trabajo e ingresos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Se te abrirán posibilidades esta temporada, tal vez desde hoy mismo, de cumplir finalmente con los planes que tienes para tu casa, ya sea para reformarla o para dar el salto a una mejor. La jornada será muy proclive a buenos contactos en este sentido.
LEO (23 julio-22 agosto). Hoy tu mente estará más inquieta de lo habitual, te harás muchas preguntas, por ejemplo, acerca de la relación que tienes con tu pareja o con tus familiares más directos. Tal vez no sea la más sana posible.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Buen momento para viajar, ampliar horizontes y alejarte de la monotonía vivida a diario. La vida amorosa comienza a aclararse y con la ayuda de tu inteligencia, encontrarás la forma de elegir lo mejor en cada ocasión.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Si sales a practicar deportes vigila las articulaciones, que últimamente has permanecido muy sedentario. El precalentamiento te vendrá bien cuando fuerces la maquinaria. La sensualidad se disparará y vivirás momentos muy apasionados en pareja. La magia estará presente en tu vida.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Algún familiar te tomará como paño de lágrimas para un problema sentimental pero, además de prestarle tu apoyo, aprenderás cosas sobre las relaciones humanas que te servirán para el futuro.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Si tienes un negocio propio, tendrás que hacer frente a presiones y conflictos. Medita tus decisiones y no pierdas los nervios, porque podrías cometer alguna imprudencia. Pon algo más de pasión en tu relación amorosa.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Surgirán buenos planes que despertarán tu interés y te mantendrán muy entretenido toda la jornada. Tendrás que dedicar parte de tu tiempo a realizar tareas de tipo doméstico que se han acumulado en los últimos días. Disfrutarás del fin de semana.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).No tientes tanto la suerte y tómate las cosas en su justa medida. Unas veces lo tendrás muy fácil, pero debes comprender que no siempre te van a salir como tú quieres. La constancia será tu talismán.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Los Piscis más preocupados con el cuidado del cuerpo pueden acabar interesándose por alguna dieta no del todo saludable, o por tratamientos a base de complejos vitamínicos que no serían necesarios al seguir una correcta alimentación.