El respaldo del diseñador coincide con una semana importante para Pineda, quien el 19 de noviembre cumplió con la entrevista privada ante el jurado, una de las evaluaciones que forman parte del proceso para seleccionar a las semifinalistas. Para esta cita, la hondureña eligió un conjunto en tono rosa acompañado de una capa del mismo color, una propuesta con la que proyectó una imagen elegante y fresca.