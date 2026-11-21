La representante de Honduras en Miss Universo 2026, Luisa Pineda, recibió un importante respaldo del diseñador venezolano y experto en certámenes de belleza Marco Michetti, quien considera que la catracha tiene cualidades para avanzar hasta las 10 finalistas e incluso aspirar a la corona universal. Sus declaraciones llegan cuando el concurso entra en una de sus etapas decisivas en Puerto Rico.
Durante una conversación con el periodista Javier Ceriani, Michetti destacó la belleza y preparación de la hondureña, además de recordar que ya había seguido su trayectoria desde la competencia nacional del año pasado. En aquella edición, Pineda obtuvo el puesto de primera finalista y decidió regresar este 2026 para buscar nuevamente la corona.
El experto señaló que la candidata aprovechó esa segunda oportunidad para prepararse y finalmente consiguió el título que le permitió representar al país en el escenario internacional. También cuestionó las opiniones que reducen sus posibilidades por proceder de una nación con menor tradición en concursos de belleza que otras potencias de la región.
Como argumento, mencionó el triunfo de la nicaragüense Sheynnis Palacios en 2023, un resultado que demostró que representantes de países centroamericanos también pueden alcanzar el máximo reconocimiento del certamen. «Pienso que Miss Honduras merece estar entre las 10 finalistas, es muy bella, muy preparada, es muy bonita y qué importa que sea Honduras, o sea, puede ganar», expresó Michetti.
El respaldo del diseñador coincide con una semana importante para Pineda, quien el 19 de noviembre cumplió con la entrevista privada ante el jurado, una de las evaluaciones que forman parte del proceso para seleccionar a las semifinalistas. Para esta cita, la hondureña eligió un conjunto en tono rosa acompañado de una capa del mismo color, una propuesta con la que proyectó una imagen elegante y fresca.
Después del encuentro, un video compartido en redes sociales mostró a varias concursantes conversando sobre cómo les había ido frente a los jueces. Cuando una de ellas preguntó por la experiencia de Honduras, Pineda respondió inicialmente: «Sí, con mucho sustento, ajá», antes de explicar con más detalle cómo transcurrió la conversación.
La representante describió la experiencia como un intercambio cercano y natural, alejado de la tensión que algunas personas podrían imaginar en una evaluación de este tipo. «Les estoy contando que no fue nada fuera de lo normal y fue una entrevista súper humana, humana... como una conversación», comentó al compartir sus impresiones con otras candidatas.
Sus palabras comenzaron a circular entre los seguidores del concurso y provocaron mensajes de respaldo para la delegada hondureña. Comentarios como «Honduras hermosa, arriba» y «Qué bueno, reina, me alegra» reflejaron el entusiasmo de quienes siguen de cerca su participación y esperan verla avanzar en la competencia.
Pineda también ha figurado en el listado semanal de las 20 delegadas con mayor respaldo en las votaciones del público, una selección que la organización ha compartido durante la concentración. Sin embargo, aparecer en ese grupo no representa una posición específica ni garantiza el pase a las semifinales; la votación general contempla un beneficio para la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos válidos.
La edición número 75 de Miss Universo reúne a 116 representantes de distintos países y territorios, quienes han cumplido una agenda de actividades culturales, sociales y de preparación en Puerto Rico.
La competencia continúa este 21 de noviembre con la presentación de trajes nacionales, mientras que la ronda preliminar, que incluye las evaluaciones en traje de baño y vestido de gala, está programada para el domingo 22.
La gran final se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se conocerá a la sucesora de la actual reina. Para Honduras, la expectativa está puesta en el desempeño de Luisa Pineda durante las últimas evaluaciones y en la posibilidad de que su nombre figure entre las seleccionadas para continuar en la contienda.