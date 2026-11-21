Tres estadounidenses y un hondureño fueron declarados culpables del delito de asociación para delinquir en un caso vinculado a la desaparición de la universitaria Angie Peña, ocurrida el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía.
El fallo fue emitido la tarde del viernes por un tribunal contra los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, así como contra el hondureño Ramón Trejo Nájera, informó el Poder Judicial mediante un comunicado.
De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio oral y público, los cuatro hombres integraban un grupo denominado "Delta Teams", cuyos miembros contactaban a mujeres a través de redes sociales y teléfonos para ofrecerles "dinero a cambio de favores sexuales" en Roatán.
Las investigaciones también documentaron que, desde 2021, algunos de los implicados constituyeron empresas relacionadas con el sector turístico. Según las pesquisas, estas compañías presuntamente eran utilizadas para recibir a las mujeres que habían contactado previamente.
Este era parte del modo de operar que las autoridades lograron documentar durante el proceso judicial y que llevó al tribunal a declarar culpables a los cuatro acusados por asociación para delinquir.
Sin embargo, en la misma resolución, el tribunal absolvió a Harold Joseph Green y William James Murdock del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de Angie Peña, al considerar que el Ministerio Público no logró acreditar su participación.
Ambos eran los únicos acusados por ese delito en este proceso, según la resolución judicial. Por su parte, Gary Lee Johnston ya había sido condenado en octubre de 2025 a 32 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual y por tres delitos de pornografía infantil.
Tras declarar culpables a los cuatro hombres por asociación para delinquir, los jueces ordenaron que continúen en prisión preventiva. La pena concreta que deberán cumplir por este último delito será conocida el próximo 9 de diciembre.
En el mismo fallo, los jueces recomendaron a la Fiscalía hondureña continuar las investigaciones, especialmente en torno a un número telefónico con el que Angie Peña mantuvo comunicación durante los dos días anteriores a su desaparición.
La joven desapareció el 1 de enero de 2022, después de salir desde West Bay, en Roatán, a bordo de una moto acuática junto a una hermana mayor, quien también utilizaba otra moto acuática. Ambas habrían estado acompañadas inicialmente por un guía.
Durante el recorrido, las hermanas decidieron continuar solas. Una de ellas regresó al punto de partida para dejar al guía y luego salió nuevamente, pero Angie Peña no volvió a ser localizada.
Aunque la primera hipótesis policial apuntaba a un posible ahogamiento accidental, las sospechas de la familia sobre un eventual secuestro llevaron a las autoridades a abrir una línea de investigación criminal.
Días después de la desaparición, la moto acuática, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de la joven fueron encontrados en un cayo de Belice.
Hasta ahora, el fallo por asociación para delinquir establece la responsabilidad penal de los cuatro acusados por integrar el grupo, pero no determina que Green y Murdock hayan participado en la trata de personas de Angie Peña. La recomendación de los jueces de profundizar en las comunicaciones telefónicas mantiene abierta esa línea de investigación.