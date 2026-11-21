Con una respuesta desafiante y cuestionando las investigaciones en su contra, Kensy Iveth García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, reaccionó ante las acusaciones por el presunto lavado de más de 30 millones de lempiras, luego de ser trasladada a los tribunales de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en la capital.
Al momento de su ingreso a las instalaciones judiciales, la hondureña fue consultada sobre los señalamientos que enfrenta y respondió que, a su criterio, el proceso responde a otros intereses. “Esto es una cortina de humo, hay que maquillar las ineptitudes de otros”, manifestó ante los medios de comunicación.
Cuando fue interrogada sobre los 30 millones de lempiras que, según el Ministerio Público, no habría podido justificar, García Torres lanzó otra respuesta: “30 millones es la demanda que les voy a poner por inútiles”, expresó, sin ofrecer mayores explicaciones sobre el origen de los fondos investigados.
Horas después de su comparecencia, un juez con jurisdicción nacional celebró la audiencia de declaración de imputado y resolvió dictarle detención judicial por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, García Torres habría realizado diferentes operaciones financieras y patrimoniales a través del sistema financiero nacional. Los análisis efectuados por los investigadores apuntarían a que no habría acreditado la procedencia lícita de más de 30 millones de lempiras.
La resolución judicial establece que la imputada deberá permanecer bajo detención judicial mientras continúa el proceso. Asimismo, se programó la audiencia inicial para el martes 24 de noviembre de 2026, a las 8:30 de la mañana, cuando se conocerán los siguientes elementos de la causa.
La detención de García Torres se produjo el viernes 20 de noviembre, mediante una operación ejecutada por agentes del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público (3.er BPMOP), en apoyo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en cumplimiento de una orden de captura pendiente por el presunto delito de lavado de activos.
Tras su arresto, fue trasladada desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, Francisco Morazán, para ponerla a disposición de los tribunales competentes. Su caso ha despertado interés debido a sus antecedentes judiciales en Estados Unidos y a las nuevas investigaciones que enfrenta en Honduras.
García Torres, originaria de San Pedro Sula y con formación en Administración de Empresas, tuvo actividades comerciales relacionadas con la exportación de café, mariscos y el sector hotelero. Su nombre trascendió internacionalmente el 7 de marzo de 2022, cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) la arrestaron en el aeropuerto de Miami, Florida, antes de abordar un vuelo hacia Honduras.
En Estados Unidos, la hondureña admitió, mediante un acuerdo de culpabilidad ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, haber participado en una conspiración para lavar más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 2018 y 2019. Por estas actividades habría recibido comisiones superiores a los 121,000 dólares.
Por ese expediente fue condenada a 37 meses de prisión en una cárcel federal para mujeres en Aliceville, Alabama. Cumplió 33 meses de reclusión, salió de custodia en octubre de 2024 y posteriormente fue deportada a Honduras en diciembre del mismo año.
Después de regresar al país, García Torres ofreció entrevistas en las que aseguró que ya había pagado por sus errores y rechazó haber cometido delitos en territorio hondureño. Ahora, enfrenta un nuevo proceso judicial en el que el Ministerio Público busca establecer la procedencia de los fondos que forman parte de la investigación.