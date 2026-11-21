Las amenazas atribuidas a Esteban Ferrera Rodas, conocido con el alias de El Diablo y señalado como presunto cabecilla del Cartel del Diablo, han generado temor e incertidumbre entre los habitantes del departamento de Yoro, luego de que la justicia hondureña dictara prisión preventiva contra su madre y su hermana.
La advertencia fue difundida mediante un video en redes sociales, en el que El Diablo, reaccionó con fuertes amenazas después de conocer las medidas judiciales impuestas a sus familiares.
En la grabación, El Diablo exige por segunda ocasión la liberación de su madre, Juana Rodas Cálix, y advierte que tomará represalias contra la población de Yoro si las autoridades mantienen las acciones judiciales.
“Suélten a mi mamá, por segunda vez se los digo, suélten a mi mamá y no estoy bromeando”, expresa al inicio del mensaje.
Posteriormente, eleva el tono de sus advertencias y asegura que podría desaparecer a casi la mitad de Yoro. “Les voy a desaparecer casi la mitad de Yoro y se los estoy diciendo de verdad y no bromeo”, manifestó en el video.
Asimismo, cuestiona las acciones de las autoridades y sostiene que su madre no tiene relación con las actividades criminales que se le atribuyen a la organización. También lanza acusaciones contra organismos de seguridad y menciona supuestos vínculos de estos con estructuras criminales, afirmaciones que no han sido verificadas de manera independiente.
Las amenazas se conocieron después de que el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, concluyera la audiencia inicial contra su madre y hermana, Juana Rodas Cálix y Melisa Manuela Ramos Rodas.
Durante la resolución judicial, el juez decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva para ambas mujeres por suponerlas responsables del delito de asociación terrorista.
Posteriormente, en otro video difundido en redes sociales, el hombre señalado como supuesto líder del Cartel del Diablo se atribuyó la responsabilidad de los hechos violentos, según la información proporcionada.
Además, quedó programada la audiencia preliminar para el miércoles 2 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
La búsqueda de Esteban Ferrera Rodas se intensificó después de una jornada de violencia registrada en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas en diferentes escenarios.
Entre las víctimas se encontraba una regidora municipal, familiares de esta y dos menores de edad. Los múltiples ataques provocaron conmoción en la población y movilizaron a las autoridades de seguridad.
En otro video difundido en redes sociales, el supuesto líder del Cartel del Diablo se atribuyó la responsabilidad de los hechos violentos, según la información proporcionada.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno anunció operativos de seguridad en el departamento de Yoro, particularmente en los municipios de Yorito y Sulaco, con el propósito de localizar al presunto cabecilla y desarticular la estructura criminal.
Como parte de las acciones para dar con su paradero, la Policía Nacional anunció una recompensa de cinco millones de lempiras para quienes proporcionen información fidedigna que permita localizar y capturar a Esteban Ferrera Rodas.
Mientras continúan los operativos de búsqueda, las amenazas difundidas en el video han incrementado la preocupación entre los habitantes de Yoro, especialmente por las advertencias dirigidas contra la población.