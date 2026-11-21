El lanzamiento de "Grand Theft Auto VI" ha puesto bajo los reflectores a varios de sus personajes, entre ellos Mandy, una joven que aparece durante las primeras misiones del videojuego y que ha despertado la curiosidad de los jugadores.
Detrás de esta figura está Lexie Shoaibi, una actriz estadounidense que recientemente confirmó su participación en la producción de Rockstar Games.
La apariencia y personalidad de Mandy comenzaron a generar comentarios en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos de sus escenas, memes y preguntas sobre la identidad de la intérprete. El interés aumentó cuando Shoaibi decidió revelar que había formado parte del proyecto.
La artista explicó que su trabajo no se limitó a prestar la voz al personaje, pues también participó en la captura de movimiento, una técnica utilizada en la industria de los videojuegos para registrar los movimientos de una persona y trasladarlos a un modelo digital.
Shoaibi es actriz, modelo y creadora de contenido. Su trayectoria incluye trabajos en cine, televisión, teatro, animación y plataformas digitales, espacios en los que ha desarrollado distintas facetas de su carrera artística.
Su preparación profesional incluye estudios de actuación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde recibió formación en el Stella Adler Studio of Acting, institución reconocida por su enseñanza de técnicas interpretativas.
En el ámbito del modelaje, forma parte de la agencia Stetts Model Management. También mantiene presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte publicaciones relacionadas con su día a día y contenido de comedia.
Entre los proyectos audiovisuales en los que ha participado figuran "Paradise by the Dashboard Light" (2016), "The Good Fight" (2017) y "Atom" (2021). A estos créditos se suman su trabajo en la serie animada "Hamster & Gretel" (2023) y su incorporación al universo de "Grand Theft Auto VI" (2026).
En animación, Shoaibi prestó su voz a la villana Dr. MedusaSaurus en "Hamster & Gretel", producción de Disney. Esta experiencia también forma parte de su recorrido en el doblaje y la interpretación de personajes para la pantalla.
La actriz dio a conocer su participación en el videojuego mediante una publicación en su cuenta de Instagram, @lexieshoaibi. Allí confirmó que había interpretado a Mandy y explicó que también realizó la captura de movimiento, por lo que su contribución abarcó tanto la voz como la expresión física del personaje.
Mandy es un personaje secundario que aparece durante las primeras horas de la historia. Su encuentro con Jason Duval, uno de los protagonistas, ocurre cuando este llega a su domicilio para cobrarle el alquiler y termina ayudándola a resolver un inconveniente de plomería.
Durante la escena, la joven intenta coquetear con Jason, una interacción que llamó la atención de los jugadores y comenzó a circular en distintas plataformas digitales. Aunque no pertenece al elenco principal, su breve aparición ha generado comentarios y teorías sobre el personaje.