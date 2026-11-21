Desde 1982, Río Plátano forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. Es uno de los últimos grandes refugios de bosque lluvioso tropical de Centroamérica, con una extraordinaria riqueza natural y cultural.
La Unesco advirtió en 2026 que, pese a los avances reportados, continúa la deforestación. La tala, la conversión de bosques en pastizales y la extracción ilegal de recursos amenazan la integridad de la reserva.
La reserva alberga más de 721 especies de vertebrados, según la Unesco. Entre ellas figuran el jaguar, el tapir centroamericano, el manatí antillano y el mono araña, cuya supervivencia depende de la conservación de sus hábitats.
La Unesco documenta 411 especies de aves en el sitio, incluidas guacamayas, pavones y águilas. Su diversidad convierte esta zona protegida en un patrimonio biológico de importancia internacional.
Río Plátano también resguarda comunidades pech, tawahka, miskitas y garífunas, además de vestigios arqueológicos precolombinos. La Unesco insiste en la participación y consulta de los pueblos indígenas en las decisiones de conservación.
La reserva permanece en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. En 2026, la Unesco reiteró la necesidad de frenar la pérdida de bosques, combatir las actividades ilícitas y evaluar posibles impactos del proyecto hidroeléctrico Patuca III.
El Gobierno hondureño declaró una emergencia ambiental por 36 meses y aprobó recursos para 2027, 2028 y 2029. La intervención buscará combatir la deforestación, proteger los recursos naturales y recuperar ecosistemas deteriorados.
Río Plátano forma parte de un inmenso corredor forestal que conecta distintas áreas protegidas de Honduras con la Reserva de Bosawás, en Nicaragua.
Según la Unesco, este conjunto constituye la mayor extensión continua de bosque de América Latina al norte de la Amazonía. Aunque no tiene las dimensiones de la selva amazónica, representa uno de los últimos grandes refugios naturales de Centroamérica.
Una de las mayores curiosidades de Río Plátano es su diversidad de paisajes. La Unesco documenta 28 ecosistemas terrestres y cinco costero-marinos, entre ellos bosques tropicales, sabanas de pino, manglares, humedales, lagunas costeras y playas. Esta variedad permite la existencia de especies adaptadas a ambientes muy distintos, desde las montañas hasta el mar Caribe.
El peligro no se limita a los árboles de las montañas. Río Plátano conserva manglares, pantanos, lagunas y humedales que forman parte de su extraordinario sistema ecológico. Estos ambientes sostienen distintas formas de vida y conectan los ecosistemas terrestres con los acuáticos. Su degradación comprometería la integridad natural de un territorio que la Unesco considera de importancia mundial.
Conservar Río Plátano también significa proteger la capacidad de sus bosques para almacenar carbono, regular el agua y sostener ecosistemas saludables. En un contexto de cambio climático, mantener esta cobertura forestal contribuye a la mitigación del calentamiento global y a la resiliencia ambiental. La pérdida de árboles reduce esos beneficios y aumenta la vulnerabilidad del territorio frente a las alteraciones del clima.
La riqueza de Río Plátano todavía no se conoce por completo. La Unesco señala que en sus áreas remotas podrían existir especies desconocidas para la ciencia. Su registro incluye al menos 586 especies de plantas vasculares, y el programa de reservas de biosfera identifica 23 plantas incorporadas como nuevos registros para la flora hondureña. La destrucción de estos hábitats podría hacer desaparecer especies antes de que sean suficientemente estudiadas.
Si Honduras no consigue detener la deforestación y las actividades ilegales, Río Plátano podría sufrir una fragmentación cada vez mayor de sus bosques, pérdida de hábitats y deterioro de sus conexiones ecológicas. También seguiría comprometido su valor como Patrimonio Mundial. La Unesco mantiene el sitio en la lista de peligro y exige medidas correctivas antes de considerar su eventual salida.
El Gobierno hondureño aprobó una inversión de L1,500 millones para intervenir Río Plátano entre 2027 y 2029. Los recursos se destinarán a acciones de conservación, protección, vigilancia y recuperación ambiental, coordinadas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Secretaría de Defensa Nacional y el Instituto de Conservación Forestal. La intervención buscará frenar la deforestación, el avance de la ganadería y otras actividades ilícitas.
La declaratoria de emergencia establece un período de intervención de 36 meses, pero todavía quedan preguntas sobre la ejecución de los recursos. La información divulgada no precisa cuánto recibirá cada institución ni cómo se distribuirá anualmente el presupuesto. Tampoco identifica indicadores específicos de recuperación ambiental. Para la Unesco, contar con un monitoreo consistente de la deforestación será fundamental para evaluar los resultados.
El desafío es mucho mayor que sembrar árboles. La Unesco considera necesario frenar la pérdida de cobertura forestal, combatir las causas de las actividades ilegales, fortalecer la gobernanza territorial e involucrar a las comunidades indígenas. Honduras deberá presentar un nuevo informe de conservación antes del 1 de febrero de 2027. El objetivo es recuperar las condiciones que permitan retirar a Río Plátano de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.