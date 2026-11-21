La riqueza de Río Plátano todavía no se conoce por completo. La Unesco señala que en sus áreas remotas podrían existir especies desconocidas para la ciencia. Su registro incluye al menos 586 especies de plantas vasculares, y el programa de reservas de biosfera identifica 23 plantas incorporadas como nuevos registros para la flora hondureña. La destrucción de estos hábitats podría hacer desaparecer especies antes de que sean suficientemente estudiadas.