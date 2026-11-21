La noche de este viernes se llevo a cabo la premiere de un "Acto de Fe", el documental que retrata los 100 años de historia del Marathón.
La gala se desarrolló en Metrocinemas en San Pedro Sula, lugar que contó con varios invitados especiales.
Daniel Otero, presidente del club verdolaga, durante la previa de la presentación del documental del Monstruo Verde.
La gala contó con leyendas, exdirectivos y jugadores actuales del Marathón.
La familia Orinson Amaya (QDDG) también fue parte de esta producción que destacó la fe y el sentimiento de una afición que ha mantenido vivo su respaldo al Monstruo Verde a lo largo de los años.
Los periodistas de OPSA también asistieron al evento verdolaga. De izquierda a derecha: Nahún Aguilar, jefe de redacción de Diez, Arturo Nolasco, Giselle, Walter García, Germán Alvarado y Jafeth Moreno.
Rely Maradiaga, productor del esperado documental del Marathón, también fue otro de los invitados en el evento. Aquí lo acompañaron el periodista Gustavo Roca y Rolin Peña.
Jugadores, dirigentes e invitados especiales se reunieron para ver el estreno de “Un Acto de Fe”, el documental verdolaga que llegará a la afición el 25 de noviembre en Metrocinemas.
Los exjugadores Jerry Palacios, Mariano Acevedo, Chinito Reyes se hiceron presente en Metrocinemas.
Asimismo, jugadores de la actual plantilla como Alexy Vega, José 'Pajarito' Aguilera, Chelito Martínez y Victor Coello, preparador de porteros.
La bella periodista Tanya Rodríguez, también asistió a la Premiere del documental de Marathón.
En el estreno del documental también recordaron al querido eterno presidente, Orinson Amaya. Uno de los elementos más significativos de esta producción es su participación, ya que estuvo involucrado en el proyecto y quería que la historia del club se contara con el respeto y la grandeza que merecen sus 100 años.
Fueron muchos los verdolagas que asistieron a la premier del documental como parte de las celebraciones del centenario del Monstruo Verde.
El documental narra la historia y la época gloriosa de la institución verdolaga. Ahí, repasaron sus éxitos, grandes jugadores y los títulos del equipo durante estos 100 años.
La idea era convertir al Marathón en el protagonista absoluto de una historia que ha tenido momentos de gloria, dificultades, sacrificios y personajes que dejaron una huella imborrable.
Por eso, el documental reúne testimonios de leyendas, campeones y protagonistas que han contribuido a construir el legado de la institución verdolaga
En la previa del documental, Yankel Rosenthal, también dejó un mesaje a los verdolagas: “Daniel, tienes tarea porque tenemos que seguir ganando campeonatos. Es lo que marca la pauta del equipo porque es lo que la gente nunca olvida, los campeonatos...”
El especial proyecto cinematográfico llegará a los aficionados verdolagas este 25 de noviembre en Metrocinemas.
"Una historia que merece verse en la pantalla grande. La pasión que trasciende generaciones, personajes que hicieron historia y una fe que nunca dejó de latir", expresó el club.