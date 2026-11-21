Jennifer Barreto, de 27 años, se prepara para representar a Puerto Rico en Miss Universo 2026, cuya final está prevista para el próximo 24 de noviembre en San Juan. Su llegada al certamen internacional tiene una particularidad: antes de convertirse en reina de belleza, no había participado en concursos ni tenía experiencia en pasarelas.
Originaria de Puerto Rico, Barreto obtuvo el título nacional después de representar al municipio de San Sebastián y competir con otras 34 candidatas. Está casada, es madre de una niña llamada Penélope y ha desarrollado una trayectoria profesional enfocada en la psicología, el trabajo social y la prevención de la violencia.
Su preparación académica incluye un bachillerato en Psicología y dos maestrías, una en esa misma disciplina y otra en Trabajo Social. También cuenta con estudios especializados en intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica, prevención del suicidio y evaluación de necesidades comunitarias.
En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, donde se desempeñó como educadora y especialista en respuesta a crisis dentro del Family Advocacy Program. Esta iniciativa está orientada a prevenir y atender situaciones de violencia doméstica y abuso infantil en familias militares. Posteriormente, asumió funciones como especialista de prevención y también realizó voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center.
En una entrevista con "¡HOLA! Américas", la puertorriqueña relató que su interés por la psicología se fortaleció después de atravesar una etapa emocionalmente difícil tras convertirse en madre. Según explicó, aquella experiencia la llevó a buscar ayuda profesional y a comprender la importancia de la salud mental. "Cuando tú te conviertes en madre, tú vuelves a nacer y pasas por un proceso de duelo", recordó.
Su incursión en los certámenes de belleza ocurrió de manera inesperada. Un familiar la animó a considerar la posibilidad de participar, aunque inicialmente veía su profesión y el mundo de las pasarelas como caminos muy distintos. Finalmente, decidió explorar lo que podía aportar desde esa plataforma y tuvo su primera experiencia desfilando en febrero de 2026.
Cuatro meses después, el 26 de junio, consiguió la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026. Para Barreto, la oportunidad de representar a su país también significaba acercarse a un espacio desde el cual pudiera dar mayor alcance a las causas sociales que forman parte de su trabajo. "El servicio público es básicamente lo que hace una reina de belleza", señaló durante la conversación.
La preparación para el concurso también le ha exigido desarrollar habilidades que no formaban parte de su experiencia profesional. Aunque consideraba que sus conocimientos sobre salud mental la ayudarían a manejar las críticas, reconoció que el proceso la llevó a trabajar aún más en su inteligencia emocional y en la seguridad personal.
Entre sus principales objetivos está utilizar la visibilidad de Miss Universo para hablar sobre la violencia doméstica, el abuso infantil y otras situaciones de riesgo. Su propuesta pone énfasis en la prevención, pues considera necesario identificar las señales de alerta y actuar antes de que ocurran hechos que afecten a las personas y sus familias.
La candidata también busca transmitir un mensaje relacionado con la identidad y los distintos papeles que puede desempeñar una mujer. Su experiencia como madre, esposa y profesional forma parte de la historia que desea compartir durante la competencia. "Más allá de ser esposa y madre, soy mujer, profesional y cumplo con cada uno de esos roles individualmente", expresó.