En una entrevista con "¡HOLA! Américas", la puertorriqueña relató que su interés por la psicología se fortaleció después de atravesar una etapa emocionalmente difícil tras convertirse en madre. Según explicó, aquella experiencia la llevó a buscar ayuda profesional y a comprender la importancia de la salud mental. "Cuando tú te conviertes en madre, tú vuelves a nacer y pasas por un proceso de duelo", recordó.