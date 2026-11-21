Ni las zonas montañosas ni los lugares de difícil acceso quedan fuera del despliegue de seguridad que mantienen las autoridades hondureñas en el departamento de Yoro, donde más de 200 efectivos participan en la búsqueda de Esteban Ferrera Rodas, conocido como El Diablo, señalado como presunto líder del Cartel del Diablo.
Las operaciones, ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se han intensificado en distintos sectores del departamento, declarado recientemente territorio de alto riesgo debido a la escalada de violencia registrada en la zona.
Como parte de las acciones de rastreo, los uniformados realizaron patrullajes de largo alcance en áreas montañosas del municipio de Yorito, donde localizaron una cueva que presuntamente habría servido de refugio a integrantes de la estructura criminal.
De acuerdo con el informe de las autoridades, la cueva se encuentra entre las aldeas de El Higuero y El Higuerito. En el lugar se habrían identificado rastros recientes de presencia humana, por lo que los equipos mantienen las labores de inspección y búsqueda.
El comandante de la Policía Militar del Orden Público, coronel de Infantería DEM Selvin Adalí Antúnez Medina, acompaña y supervisa el desarrollo de estas acciones, orientadas a reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.
La persecución de Esteban Ferrera Rodas cobró mayor fuerza después de una serie de ataques violentos ocurridos en Yorito, Yoro, donde 12 personas perdieron la vida en diferentes escenarios. Entre las víctimas figuran una regidora municipal, familiares de esta y dos menores de edad.
Los asesinatos provocaron conmoción entre los habitantes y desencadenaron una respuesta de las autoridades, que desplegaron operativos principalmente en Yorito y Sulaco para localizar al presunto responsable y desarticular la organización criminal.
La preocupación también aumentó después de que circularan videos atribuidos a El Diablo, en los que habría asumido responsabilidad por los hechos violentos y posteriormente lanzó amenazas contra habitantes de Yoro, luego de que la justicia dictara prisión preventiva contra su madre y su hermana.
En medio de la búsqueda, la Policía Nacional anunció una recompensa de cinco millones de lempiras para quienes proporcionen información confiable que permita ubicar y capturar a Esteban Ferrera Rodas.
Mientras tanto, los patrullajes y las operaciones de reconocimiento continúan en zonas montañosas, comunidades y lugares de difícil acceso, en un intento de cerrar los espacios de movilidad del supuesto líder criminal.
Las autoridades mantienen el despliegue de más de 200 efectivos como parte de la estrategia para recuperar el control y la seguridad en Yoro, mientras la población permanece a la expectativa de los resultados de esta operación.