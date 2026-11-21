Cuatro recipientes plásticos partidos por la mitad, utilizados aparentemente para recolectar agua, y rastros recientes de huellas de calzado fueron encontrados en una cueva localizada en una zona montañosa de Yorito, Yoro, donde las autoridades mantienen operaciones de búsqueda contra el supuesto líder del Cártel del Diablo.
El hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance ejecutados por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en sectores de difícil acceso del departamento de Yoro.
De acuerdo con el informe de las autoridades, la cueva fue localizada entre las aldeas El Higuero y El Higuerito.
Los indicios encontrados llevaron a los uniformados a inspeccionar el lugar ante la posibilidad de que la cueva hubiera sido utilizada como refugio por integrantes del Cartel del Diablo.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la cueva pertenezca o haya sido ocupada por miembros de dicha estructura.
El hallazgo ocurre en medio del despliegue de más de 200 efectivos que participan en la búsqueda de Esteban Ferrera Rodas, conocido como El Diablo, señalado como presunto líder de esa organización criminal.
Las operaciones se han intensificado en distintos sectores de Yoro, departamento declarado recientemente territorio de alto riesgo por la escalada de violencia. En las acciones participan unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como parte de las labores coordinadas de rastreo.
El comandante de la Policía Militar del Orden Público, coronel de Infantería DEM Selvin Adalí Antúnez Medina, acompaña y supervisa las operaciones, orientadas a localizar al supuesto cabecilla y reforzar la seguridad en las comunidades afectadas.
La persecución de Ferrera Rodas tomó mayor fuerza después de los ataques registrados en Yorito, Yoro, que dejaron 12 personas muertas en diferentes escenarios. Entre las víctimas había una regidora municipal, familiares de esta y menores de edad.
Los asesinatos provocaron conmoción entre los habitantes y motivaron el despliegue de operativos en Yorito y Sulaco para ubicar al supuesto responsable y desarticular la estructura criminal.
La búsqueda también se intensificó después de la difusión de videos atribuidos a El Diablo, en los que habría asumido responsabilidad por los ataques y posteriormente lanzó amenazas contra habitantes de Yoro.
En medio de las operaciones, la Policía Nacional anunció una recompensa de cinco millones de lempiras para quienes proporcionen información confiable que permita localizar y capturar a Esteban Ferrera Rodas.
Mientras continúan los patrullajes en las zonas montañosas y comunidades de difícil acceso, las autoridades mantienen la inspección de lugares donde puedan encontrar indicios que contribuyan a la búsqueda del supuesto líder criminal.